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12 января 2017, 16:23



В связи с переездом на новый адрес с 13 по 19 января все телефонные номера управления по молодежной политике

С 18 января 2017 года управление будет располагаться по адресу: ул. Советская, 9, МБУ «Молодежный центр», 3-й этаж. Молодежный центр начнет свою работу там же с 20 января. В связи с переездом на новый адрес с 13 по 19 января все телефонные номера управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями администрации города Норильска и Молодежного центра будут недоступны. Телефоны для связи в этот период: управление – 36-80-01; МБУ «Молодежный центр» - 36-36-62.С 18 января 2017 года управление будет располагаться по адресу: ул. Советская, 9, МБУ «Молодежный центр», 3-й этаж. Молодежный центр начнет свою работу там же с 20 января.