Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 января 2017, 13:43



Сегодня работники «Заполярной правды», как и все журналисты страны отмечают профессиональный праздник - день российской печати.

История норильской печати началась в 1937-м, а первая типография выпускала листовки и различные бланки. Первый номер газеты «Норильстроевец» вышел 78 лет назад - 7 августа 1939 года. Общественно-политическое издание «Заполярная правда» издается в Норильске с 1953 года. Именно в этот день в 1703 году по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости». После 1917 года этот праздник был перенесен на 5 мая, день, когда вышла главная советская газета «Правда», и переименован в День советской печати. И только в 1991 году праздник вернул свое прежнее название.История норильской печати началась в 1937-м, а первая типография выпускала листовки и различные бланки. Первый номер газеты «Норильстроевец» вышел 78 лет назад - 7 августа 1939 года. Общественно-политическое издание «Заполярная правда» издается в Норильске с 1953 года.