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13 января 2017, 14:43



12 января авиакомпания NordStar и генеральный партнер XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. компания «Норникель» презентовали первый самолет Boeing 737-800 из авиапарка компании с символикой Зимней универсиады 2019.

Прибывший в Красноярск Boeing 737-800 стал первым забрендированным самолетом, процесс покраски был завершен в конце прошлого года. В ближайшее время таким же образом в фирменной стилистике предстоящего спортивного события будут оформлены еще два самолета, которые будут выполнять рейсы по России и в зарубежные страны до конца 2019 года. Торжественная встреча самолета прошла при участии главы Красноярского представительства «Норникеля» Алексея Дьяченко, руководителя отдела связей с общественностью авиакомпании NordStar Ирины Воробьевой, министра спорта Красноярского края Сергея Алексеева и генерального директора Исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019 Максима Уразова. Гости мероприятия выразили уверенность, что брендированный самолет сделает Красноярск более узнаваемым не только в России, но и по всему миру. «Воздушное судно компании NordStar, которое сегодня прибыло в Красноярск, важно для нас тем, что отныне не только красноярцы будут знать об Универсиаде, но и другие жители нашей страны и зарубежья», - отметил министр Сергей Алексеев. Дирекция Зимней универсиады выразила благодарность генеральному партнеру компании «Норникель» и авиакомпании NordStar, реализовавшим проект. В свою очередь глава Красноярского представительства «Норникеля» Алексей Дьяченко подчеркнул: «Брендирование самолета – это продолжение большой, ответственной и очень интересной работы, которую ведет компания по поддержке спорта в стране и в Красноярском крае и, как следствие, по развитию потенциала края». «Красноярский край является базовым регионом присутствия авиакомпании NordStar. И для нас крайне важно стать частью столь важного для края международного спортивного события, как Зимняя универсиада 2019, – отметила руководитель отдела связей с общественностью авиакомпании NordStar Ирина Воробьева. – Поэтому мы с радостью поддержали предложение «Норникеля» и Дирекции универсиады, и результатом наших совместных действий стал вот такой яркий, заметный и запоминающийся самолет, который расскажет об Универсиаде 2019 не только по всей России, но и за рубежом». Напомним, XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Генеральным партнером игр выступает горно-металлургическая компания «Норникель». Самолет прибыл в Красноярск из Норильска. Первым пассажиром, сошедшим с трапа, стал талисман студенческих игр 2019 г. – U-Лайка, изображение которой размещено на носовой и хвостовой частях самолета. U-Лайка поприветствовала ожидающих самолет гостей, волонтеров Универсиады и всех пассажиров, находившихся в этот момент в аэропорту «Емельяново».Прибывший в Красноярск Boeing 737-800 стал первым забрендированным самолетом, процесс покраски был завершен в конце прошлого года. В ближайшее время таким же образом в фирменной стилистике предстоящего спортивного события будут оформлены еще два самолета, которые будут выполнять рейсы по России и в зарубежные страны до конца 2019 года.Торжественная встреча самолета прошла при участии главы Красноярского представительства «Норникеля» Алексея Дьяченко, руководителя отдела связей с общественностью авиакомпании NordStar Ирины Воробьевой, министра спорта Красноярского края Сергея Алексеева и генерального директора Исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019 Максима Уразова.Гости мероприятия выразили уверенность, что брендированный самолет сделает Красноярск более узнаваемым не только в России, но и по всему миру. «Воздушное судно компании NordStar, которое сегодня прибыло в Красноярск, важно для нас тем, что отныне не только красноярцы будут знать об Универсиаде, но и другие жители нашей страны и зарубежья», - отметил министр Сергей Алексеев.Дирекция Зимней универсиады выразила благодарность генеральному партнеру компании «Норникель» и авиакомпании NordStar, реализовавшим проект.В свою очередь глава Красноярского представительства «Норникеля» Алексей Дьяченко подчеркнул: «Брендирование самолета – это продолжение большой, ответственной и очень интересной работы, которую ведет компания по поддержке спорта в стране и в Красноярском крае и, как следствие, по развитию потенциала края».«Красноярский край является базовым регионом присутствия авиакомпании NordStar. И для нас крайне важно стать частью столь важного для края международного спортивного события, как Зимняя универсиада 2019, – отметила руководитель отдела связей с общественностью авиакомпании NordStar Ирина Воробьева. – Поэтому мы с радостью поддержали предложение «Норникеля» и Дирекции универсиады, и результатом наших совместных действий стал вот такой яркий, заметный и запоминающийся самолет, который расскажет об Универсиаде 2019 не только по всей России, но и за рубежом».Напомним, XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Генеральным партнером игр выступает горно-металлургическая компания «Норникель».