Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 января 2017, 17:21



Кайерканский совет профилактики правонарушений отчитался об итогах работы за 2016 год.

Всего в 2016 году было проведено 13 профилактических рейдов по предотвращению совершения преступлений подростками. 23 апреля 2016 года в рамках межведомственной акции «Остановим насилие против детей» специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав вместе с социальными педагогами и подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации, провели акцию «Белая лента апреля». Также в течение 2016 года удалось разрешить ряд вопросов с жильцами домов, регулярно нарушающими тишину в ночное время. Одному из таких шумных квартиросъемщиков было вручено предупреждение о необходимости соблюдать права и интересы соседей. Этот документ был разработан сотрудниками правового управления. В случае дальнейших подобных нарушений этим гражданином администрация Центрального района направит иск о продаже принадлежащей ему квартиры с публичных торгов. С момента получения виновным предупреждения, со стороны соседей дебошира жалоб в отдел полиции и административную комиссию не поступало. Есть проблемы и с социальной адаптацией лиц, освобожденных из мест лишения свободы, испытывающих трудности в поиске работы. В 2016 году была оказана помощь в трудоустройстве двум таким гражданам. Стоит добавить, что в рамках деятельности совета профилактики правонарушений традиционным стало проведение профилактических рейдов в районе Кайеркан. Так, в 2016 году было проведено шесть таких операций, в результате которых выявлены четыре человека, не имеющих регистрации, привлечены к административной ответственности 16 человек: четверо за распитие спиртных напитков в общественном месте, 12 – за курение. Плановые заседания Совета профилактики проходят ежеквартально. Первое из них в ушедшем году состоялось 1 марта в школе № 32.Всего в 2016 году было проведено 13 профилактических рейдов по предотвращению совершения преступлений подростками. 23 апреля 2016 года в рамках межведомственной акции «Остановим насилие против детей» специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав вместе с социальными педагогами и подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации, провели акцию «Белая лента апреля».Также в течение 2016 года удалось разрешить ряд вопросов с жильцами домов, регулярно нарушающими тишину в ночное время. Одному из таких шумных квартиросъемщиков было вручено предупреждение о необходимости соблюдать права и интересы соседей. Этот документ был разработан сотрудниками правового управления. В случае дальнейших подобных нарушений этим гражданином администрация Центрального района направит иск о продаже принадлежащей ему квартиры с публичных торгов. С момента получения виновным предупреждения, со стороны соседей дебошира жалоб в отдел полиции и административную комиссию не поступало.Есть проблемы и с социальной адаптацией лиц, освобожденных из мест лишения свободы, испытывающих трудности в поиске работы. В 2016 году была оказана помощь в трудоустройстве двум таким гражданам.Стоит добавить, что в рамках деятельности совета профилактики правонарушений традиционным стало проведение профилактических рейдов в районе Кайеркан. Так, в 2016 году было проведено шесть таких операций, в результате которых выявлены четыре человека, не имеющих регистрации, привлечены к административной ответственности 16 человек: четверо за распитие спиртных напитков в общественном месте, 12 – за курение.