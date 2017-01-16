Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 января 2017, 17:21



Погода в крещенскую ночь обещает быть морозной и ветренной.

Ожидаются тридцатиградусный мороз и леденящий ветер более 20 м/с. Штормовое предупреждение, объявленное в понедельник в 10.30, сохранится на ближайшие сутки и предположительно до крещенской ночи. В ближайшие два дня порывы ветра могут достигать 20-27 метров в секунду, а столбик термометра будет находиться в районе отметки 22-27 градусов ниже нуля.