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16 января 2017, 17:22



Восемь норильских детей отличились на Международном фестивале-конкурсе искусств и творчества «БАЛтийское соЗВЕЗДие» в Сочи.

Фестиваль проходил в течение трех дней в концертном зале отеля «Жемчужина», в котором жили норильские участники. В первый конкурсный день выступали вокалисты и инструменталисты, во второй жюри отсматривало хореографические номера, в третий состоялось награждение победителей. По результатам выступлений дебютантка конкурса десятилетняя Милла Хан получила диплом третьей степени в эстрадном вокале, Натэла Кобахидзе (10 лет) в джазовом вокале была удостоена диплома первой степени, а в эстрадном вокале стала лауреатом третьей степени. Дуэт Натэлы и Миллы получили диплом лауреатов конкурса третьей степени. Ансамбль в составе Натэлы Кобахидзе, Миллы Хан и Арины Симоновой получили диплом первой степени. Сольное выступление Арины Симоновой (12 лет) было удостоено диплома первой степени в эстрадном вокале. Дуэт Татьяны Стариковой и Натэлы Кохабидзе получил звание лауреата первой степени в эстрадном вокале. Сама Татьяна Старикова также стала лауреатом первой степени в эстрадном вокале. Даниил Башкирцев (16 лет) стал лауреатом второй степени в двух номинациях – эстрадный и джазовый вокал. Он же получил специальный приз – сертификат на внеконкурсное зачисление на факультет «Эстрадное джазовое пение» Института современного искусства в Москве. Кирилл Тулин получил диплом лауреата первой степени в эстрадном вокале. Дуэт Кирилла Тулина и Ярославы Смирновой победил сразу в двух номинациях, став лауреатом первой степени в джазовом вокале и второй степени в эстрадном вокале. Ему также вручили специальный приз – бесплатную путевку для участия в фестивале-конкурсе «БАЛтийское соЗВЕЗДие» в октябре 2017 года в Санкт-Петербурге. Антонина Дидова в джазовом вокале стала лауреатом второй степени и в эстрадном вокале – лауреатом первой степени. Дуэт Антонины Дидовой и Ярослава Смирнова завоевал диплом лауреата первой степени в эстрадном вокале. Алина Конюхова получила диплом первой степени в номинации «эстрадный вокал». Инициатором поездки стала Татьяна Старикова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе и преподаватель эстрадного вокала Норильской музыкальной школы. Она, будучи также преподавателем вокала в младшей группе студии «Войсез» городского Центра культуры, организовала поездку на конкурс детей в возрасте от 10 до 16 лет, занимающихся и в ГЦК, и в музыкальной школе. Поездка была оплачена из собственных средств учреждений.Фестиваль проходил в течение трех дней в концертном зале отеля «Жемчужина», в котором жили норильские участники. В первый конкурсный день выступали вокалисты и инструменталисты, во второй жюри отсматривало хореографические номера, в третий состоялось награждение победителей.По результатам выступлений дебютантка конкурса десятилетняя Милла Хан получила диплом третьей степени в эстрадном вокале, Натэла Кобахидзе (10 лет) в джазовом вокале была удостоена диплома первой степени, а в эстрадном вокале стала лауреатом третьей степени. Дуэт Натэлы и Миллы получили диплом лауреатов конкурса третьей степени. Ансамбль в составе Натэлы Кобахидзе, Миллы Хан и Арины Симоновой получили диплом первой степени. Сольное выступление Арины Симоновой (12 лет) было удостоено диплома первой степени в эстрадном вокале.Дуэт Татьяны Стариковой и Натэлы Кохабидзе получил звание лауреата первой степени в эстрадном вокале. Сама Татьяна Старикова также стала лауреатом первой степени в эстрадном вокале. Даниил Башкирцев (16 лет) стал лауреатом второй степени в двух номинациях – эстрадный и джазовый вокал. Он же получил специальный приз – сертификат на внеконкурсное зачисление на факультет «Эстрадное джазовое пение» Института современного искусства в Москве.Кирилл Тулин получил диплом лауреата первой степени в эстрадном вокале. Дуэт Кирилла Тулина и Ярославы Смирновой победил сразу в двух номинациях, став лауреатом первой степени в джазовом вокале и второй степени в эстрадном вокале. Ему также вручили специальный приз – бесплатную путевку для участия в фестивале-конкурсе «БАЛтийское соЗВЕЗДие» в октябре 2017 года в Санкт-Петербурге. Антонина Дидова в джазовом вокале стала лауреатом второй степени и в эстрадном вокале – лауреатом первой степени. Дуэт Антонины Дидовой и Ярослава Смирнова завоевал диплом лауреата первой степени в эстрадном вокале. Алина Конюхова получила диплом первой степени в номинации «эстрадный вокал».