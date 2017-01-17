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17 января 2017, 16:02



Юные норильские «кулибины» завтра презентуют около десятка новых изобретений.

Сегодня, в день детского изобретателя, который отмечается во всем мире 17 января, на Станции юных техников готовятся к празднику. В среду, 40 участников представят на выставке инновационные приборы, приспособления, механизмы, способные улучшить условия труда и безопасность специалистов на производстве. Эта презентация станет итогом профориентационного конкурса, стартовавшего в октябре прошлого года в рамках проекта «Навигатор будущего» компании Норникель.