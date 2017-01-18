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18 января 2017, 13:28



Сегодня, в день Крещенского сочельника, после утренней Литургии в храме «Всех скорбящих Радость» началась раздача святой воды.

Крещенский Сочельник - это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне Крещение. На протяжении всего дня соблюдается пост, а вечером празднуется Святой Вечер, или Крещенский сочельник. На столе обязательно присутствуют кутья, вареники с капустой, жареная рыба, блины и кисель из овса. В сам праздничный день в церквях проводится специальная служба. В реках делаются проруби в виде креста, которые сначала освящает священнослужитель, а затем уже в него погружаются все желающие. В ночь с 18 на 19-е на берегу озера Долгого традиционно состоится молебен с освящением воды, после чего можно будет окунуться. А завтра, после праздничной Божественной литургии, в храме весь день до глубокого вечера будут раздавать крещенскую воду.