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18 января 2017, 15:52



В начале этой недели в Москве прошел круглый стол на тему «Социально-экономическое развитие в Арктической зоне Российской Федерации».

В дискуссии, прошедшей на площадке ТАСС, приняли участие заместитель министра экономического развития Александр Цыбульский, директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Алексей Беспрозванных, вице-президент – статс-секретарь компании «Норникель» Елена Безденежных, член президиума генерального совета «Деловой России» Ильдар Неверов. Александр Цыбульский сообщил, что в 2017 году главной темой форума станет «Человек в Арктике». Он также подчеркнул, что для нашей страны вопрос развития человеческого капитала в регионе особо актуален, поскольку в российской Арктике проживают более двух миллионов человек, что составляет больше половины арктического населения планеты. «Норникель» представит на форуме ряд экономических, экологических и социальных проектов. По словам Елены Безденежных, с 2016 по 2022 год компания планирует инвестировать не менее одного триллиона рублей в развитие арктических территорий. Речь идет о развитии горнорудной базы, масштабной модернизации производства и существенном улучшении экологической ситуации. Кроме того, «Норникель» планирует внести значительный вклад в социально-экономическое развитие арктических регионов и в создание комфортных условий для жителей Крайнего Севера. В ходе беседы Елена Безденежных предложила обсудить на Арктическом форуме в Архангельске инициативы компании, касающиеся возможных мер государственной поддержки крупного бизнеса. Речь, в частности, идет об инвестиционных льготах, повышающих коэффициентах к норме амортизации, нулевой ставке налога на имущество и стимулировании трудовой миграции. Совещание состоялось в преддверии IV Международного арктического форума «Арктика - территория диалога», который состоится 29-30 марта в Архангельске. Официальным партнером мероприятия выступит компания «Норникель». Форум является одной из ключевых площадок по обсуждению проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Он проводится при поддержке правительства РФ и призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий.В дискуссии, прошедшей на площадке ТАСС, приняли участие заместитель министра экономического развития Александр Цыбульский, директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Алексей Беспрозванных, вице-президент – статс-секретарь компании «Норникель» Елена Безденежных, член президиума генерального совета «Деловой России» Ильдар Неверов.Александр Цыбульский сообщил, что в 2017 году главной темой форума станет «Человек в Арктике». Он также подчеркнул, что для нашей страны вопрос развития человеческого капитала в регионе особо актуален, поскольку в российской Арктике проживают более двух миллионов человек, что составляет больше половины арктического населения планеты.«Норникель» представит на форуме ряд экономических, экологических и социальных проектов. По словам Елены Безденежных, с 2016 по 2022 год компания планирует инвестировать не менее одного триллиона рублей в развитие арктических территорий. Речь идет о развитии горнорудной базы, масштабной модернизации производства и существенном улучшении экологической ситуации. Кроме того, «Норникель» планирует внести значительный вклад в социально-экономическое развитие арктических регионов и в создание комфортных условий для жителей Крайнего Севера.В ходе беседы Елена Безденежных предложила обсудить на Арктическом форуме в Архангельске инициативы компании, касающиеся возможных мер государственной поддержки крупного бизнеса. Речь, в частности, идет об инвестиционных льготах, повышающих коэффициентах к норме амортизации, нулевой ставке налога на имущество и стимулировании трудовой миграции.