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18 января 2017, 15:53



Норильские школьники вместе с дорожными полицейскими приняли участие в акции «Засветись».

Ребята из отряда юных инспекторов дорожного движения гимназии № 4 при содействии госавтоинспекторов напомнили пешеходам о правильном использовании световозвращателей. При помощи ярких букв, сложенных в надпись «ЗАСВЕТИСЬ», они на своем примере показали норильчанам, каким заметным может стать пешеход в свете автомобильных фар. Помимо этого гимназисты раздавали прохожим буклеты с информацией о правильном использовании световозвращающих элементов и рассказывали пешеходам о важности дополнительного светового обозначения себя на дороге ночью и в сумерки.