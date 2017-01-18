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18 января 2017, 15:53



В декабре в управление потребительского рынка и услуг для защиты своих прав обратилось 143 норильчанина.

По поступившим обращениям специалисты УПРиУ дали 98 консультаций, оказали посетителям помощь в составлении 35 претензий и подготовили девять проектов исковых заявлений в суд. В итоге потребителям был возмещен ущерб на сумму более 550 тысяч рублей, из них в добровольном порядке - на сумму более 530 тысяч рублей. Размер материальной компенсации, назначенной по решению суда, составил около 19 тысяч рублей. Десять индивидуальных предпринимателей обратились в УПРиУ за разъяснением практики применения действующего законодательства, 133 покупателя пожаловались на товары и услуги ненадлежащего качества. Услугами торговли остались недовольны 86 человек, бытовыми – 15; с качеством оказания жилищно-коммунальных услуг было связано три обращения; с транспортными – 11; услуги почты и связи не устроили семерых норильчан; банковские услуги – троих; на качество медицинских услуг пожаловались четверо норильчан; еще восемь человек нашли недостатки в других сферах потребительского рынка.По поступившим обращениям специалисты УПРиУ дали 98 консультаций, оказали посетителям помощь в составлении 35 претензий и подготовили девять проектов исковых заявлений в суд. В итоге потребителям был возмещен ущерб на сумму более 550 тысяч рублей, из них в добровольном порядке - на сумму более 530 тысяч рублей. Размер материальной компенсации, назначенной по решению суда, составил около 19 тысяч рублей.