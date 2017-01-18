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18 января 2017, 15:53



Бывший норильчанин предстанет перед судом за мошенничество с выплатами, полученными по программе переселения.

По материалам, собранным сотрудниками правоохранительных органов, следственным отделом ОМВД России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество при получении выплат». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Норильские полицейские совместно с представителями Федеральной службы безопасности установили, что 43-летний горожанин подал заведомо ложные документы на получение социальной выплаты. Мужчина скрыл сведения об имеющемся у него жилье и получил субсидию в размере более 4,4 миллиона рублей.По материалам, собранным сотрудниками правоохранительных органов, следственным отделом ОМВД России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество при получении выплат». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.