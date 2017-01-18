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18 января 2017, 18:12



Епископ Норильский и Туруханский Агафангел накануне старого Нового года посетил следственный изолятор.

В честь Рождества Христова и Крещения Господня представители Русской православной церкви провели праздничный молебен для сотрудников СИЗО и подследственных. Также епископ Агафангел, протоиерей Димитрий, иереи Сергий и Алексей рассказали об истории возникновения праздников и побеседовали с заключенными. Епископ положительно оценил сотрудничество персонала учреждения с представителями Норильской епархии и поблагодарил руководство СИЗО за оказанное внимание и заботу о духовном воспитании своих подопечных.