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18 января 2017, 18:12



Почта России внедряет электронные очереди в отделениях по всей стране.

При выборе и установке систем применяется «смарт- подход», то есть для каждого конкретного отделения отбирается комплектация, строго соответствующая его параметрам. Например, в отделении почтовой связи с 3-4 окнами размещается только центральное табло и аппарат-регистратор, а окна нумеруются. Таким образом, не тратятся лишние средства и появляется возможность оснастить электронными очередями большее количество отделений. В первую очередь электронными очередями будут оборудованы отделения почтовой связи с наиболее интенсивным трафиком, имеющие более трех окон приема посетителей. Всего потребность сети Почты России в системах электронной очереди составляет около пяти тысяч аппаратно-программных комплексов. К концу 2016 года Почта России установила в своих отделениях 150 систем электронной очереди – 100 в Москве и 50 в регионах. В этом году по всей России будет установлено еще 1350 электронных очередей, оборудование и программное обеспечение для которых произведено в России. В прошлом году Почта России приобрела в лизинг 1,5 тысячи аппаратно-программных комплексов, в следующем году планируется приобрести партию такого же объема.При выборе и установке систем применяется «смарт- подход», то есть для каждого конкретного отделения отбирается комплектация, строго соответствующая его параметрам. Например, в отделении почтовой связи с 3-4 окнами размещается только центральное табло и аппарат-регистратор, а окна нумеруются. Таким образом, не тратятся лишние средства и появляется возможность оснастить электронными очередями большее количество отделений.В первую очередь электронными очередями будут оборудованы отделения почтовой связи с наиболее интенсивным трафиком, имеющие более трех окон приема посетителей. Всего потребность сети Почты России в системах электронной очереди составляет около пяти тысяч аппаратно-программных комплексов.