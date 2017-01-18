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18 января 2017, 18:13



Талантливые норильчане могут заявить о себе на творческом конкурсе декоративно прикладного искусства «Февральские самоцветы».

В клубе «Вернисаж» несколько раз в год проходят персональные выставки известных в городе художников и мастеров, таких как Марина Качура, Наталья Колесник, Виталий Москаленко. Раз в неделю всех желающих приглашают на бесплатные мастер-классы по декупажу, бумагопластике, батику, изобразительному искусству. 25 января клуб приглашает норильчан на круглый стол, где с ними поделятся опытом и раскроют некоторые секреты бисероплетения. Прием работ на городской конкурс, объявленный в середине января творческим объединением «Вернисаж», продолжается. Свои картины и поделки в разной технике исполнения можно принести до конца января в творческое объединение «Вернисаж» по адресу: Солнечный проезд, 2. Лучшие авторские поделки и картины норильчан представят 10 февраля на выставке в городском Центре культуры.В клубе «Вернисаж» несколько раз в год проходят персональные выставки известных в городе художников и мастеров, таких как Марина Качура, Наталья Колесник, Виталий Москаленко. Раз в неделю всех желающих приглашают на бесплатные мастер-классы по декупажу, бумагопластике, батику, изобразительному искусству. 25 января клуб приглашает норильчан на круглый стол, где с ними поделятся опытом и раскроют некоторые секреты бисероплетения.