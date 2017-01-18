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18 января 2017, 18:14



Вопрос о подготовке к 350-летнему юбилею столицы Таймыра рассмотрели в Правительстве Красноярского края.

Как сообщил Сергей Ткаченко, в рамках подготовки к значимому для всего Таймыра событию, в Дудинке отремонтированы дороги и коммуникации, фасады зданий окрашены в яркие цвета. Появились новые детские площадки и благоустроенные зоны для отдыха горожан, пополнился парк пассажирских автобусов. Произведен ремонт Набережной площади, и благоустроен этнический комплекс «Таймыр». По словам руководителя дудинской администрации, юбилейный год для столицы Таймыра будет отмечен яркими спортивными событиями, среди которых – проведение Чемпионата и Первенства России по северному многоборью и Международного Чемпионата по кёрлингу. Свое участие в нем уже подтвердили США, Финляндия, Швеция, Норвегия, Канада, Дания, сборные Красноярского края и России. В городе пройдут фестиваль визуальных искусств «Кинолетопись Дудинки» и познавательный проект «Город. Символы. Люди», он также примет фестиваль творческих инициатив городов Заполярья. Сами юбилейные торжества, которые планируется провести в сентябре, обещают быть впечатляющими, помимо прочего ожидается приезд нескольких звезд российской эстрады. Руководитель администрации Дудинки Сергей Ткаченко рассказал о мероприятиях, посвященных празднованию 350-летия столицы Таймыра, на заседании, которое прошло в Красноярске под руководством заместителя председателя Правительства Красноярского края Юрия Захаринского.Как сообщил Сергей Ткаченко, в рамках подготовки к значимому для всего Таймыра событию, в Дудинке отремонтированы дороги и коммуникации, фасады зданий окрашены в яркие цвета. Появились новые детские площадки и благоустроенные зоны для отдыха горожан, пополнился парк пассажирских автобусов. Произведен ремонт Набережной площади, и благоустроен этнический комплекс «Таймыр».По словам руководителя дудинской администрации, юбилейный год для столицы Таймыра будет отмечен яркими спортивными событиями, среди которых – проведение Чемпионата и Первенства России по северному многоборью и Международного Чемпионата по кёрлингу. Свое участие в нем уже подтвердили США, Финляндия, Швеция, Норвегия, Канада, Дания, сборные Красноярского края и России. В городе пройдут фестиваль визуальных искусств «Кинолетопись Дудинки» и познавательный проект «Город. Символы. Люди», он также примет фестиваль творческих инициатив городов Заполярья. Сами юбилейные торжества, которые планируется провести в сентябре, обещают быть впечатляющими, помимо прочего ожидается приезд нескольких звезд российской эстрады.