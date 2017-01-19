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19 января 2017, 17:47

Хор «Вдохновение», которому в марте этого года исполнится 12 лет, приглашает в свои ряды поющих норильчан.

Сейчас в сплоченном любительском коллективе под руководством Надежды Онищенко и Светланы Батовой занимается 13 человек. Самому старшему – почетному гражданину города Норильска Василию Иваницкому - 75 лет, молодыми исполнителями здесь считают тех, кому за 30. Хор «Вдохновение», исполняющий духовные, народные и эстрадные песни о России, лучших человеческих чувствах, выступает на всех ведущих концертных площадках Большого Норильска и Дудинки. Коллектив постоянно принимает участие в городских праздниках, благотворительных акциях. В феврале хор «Вдохновение» продолжит участие в концертном проекте «Ладушки-бабушки», посвященном воспитанию детей в традициях русской народной культуры. Этот проект удостоен гранта конкурса социальных проектов Норникеля «Мир новых возможностей».
Репетиции хора проходят в библиотеке семейного чтения на проезде Котульского, 15, по понедельникам и четвергам с 20 часов. Недавно, при поддержке управления по делам культуры, коллектив начал заниматься и с хореографом Еленой Малько. Уже поставлены яркие номера с танцевальными фрагментами, которые оценили гости «Рождественских посиделок» в Норильской епархии. Хороши и новые костюмы, сшитые при поддержке Центра «Милосердие» города Норильска.
Хор будет очень рад принять норильчан, которые любят петь и готовы посвящать свободное время репетициям и концертной деятельности. На все вопросы вам ответят по телефону 8-913-495-82-98.

    Список новостей

 19 января 2017 
18:08   В Норильске работает съемочная группа датской телекомпании. 18:06   Благотворительный фонд «Социальных программ «Территория добра» отметил свой девятый день рождения.
18:04   Норильские полицейские в январе изъяли из незаконного оборота более 1800 бутылок алкоголя 18:02   В России с 1 марта 2017 года начнут действовать государственные стандарты, регламентирующие строительство снежных горок.
17:53   Во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня, в городе дежурили усиленные наряды полиции и казачество. 17:49   В рамках V Лаборатории современной драматургии "Полярка", посвященной теме "Русское зарубежье - возвращение на Родину", театр впервые откроет книжную лавку.
17:47   Хор «Вдохновение», которому в марте этого года исполнится 12 лет, приглашает в свои ряды поющих норильчан.

 18 января 2017 
18:14   Вопрос о подготовке к 350-летнему юбилею столицы Таймыра рассмотрели в Правительстве Красноярского края. 18:13   Талантливые норильчане могут заявить о себе на творческом конкурсе декоративно прикладного искусства «Февральские самоцветы».
18:12   Почта России внедряет электронные очереди в отделениях по всей стране. 18:12   Епископ Норильский и Туруханский Агафангел накануне старого Нового года посетил следственный изолятор.
15:53   Бывший норильчанин предстанет перед судом за мошенничество с выплатами, полученными по программе переселения. 15:53   В декабре в управление потребительского рынка и услуг для защиты своих прав обратилось 143 норильчанина.
15:53   Норильские школьники вместе с дорожными полицейскими приняли участие в акции «Засветись». 15:52   В начале этой недели в Москве прошел круглый стол на тему «Социально-экономическое развитие в Арктической зоне Российской Федерации».
13:28   Сегодня, в день Крещенского сочельника, после утренней Литургии в храме «Всех скорбящих Радость» началась раздача святой воды.

 17 января 2017 
16:02   Юные норильские «кулибины» завтра презентуют около десятка новых изобретений.

 16 января 2017 
17:22   Восемь норильских детей отличились на Международном фестивале-конкурсе искусств и творчества «БАЛтийское соЗВЕЗДие» в Сочи. 17:21   Погода в крещенскую ночь обещает быть морозной и ветренной.
17:21   Кайерканский совет профилактики правонарушений отчитался об итогах работы за 2016 год. 17:21   12 января авиакомпания NordStar и компания «Норникель» презентовали первый самолет Boeing 737-800 из авиапарка компании с символикой Зимней универсиады 2019.
17:12   Более тысячи обращений в «скорую помощь», 168 нарушений правил дорожного движения и четыре пожара- таков итог прошедшей недели в Норильске. 13:06   Тюремный срок грозит 19-летнему парню за угон автомобиля.
13:06   25 января в 19:00 в культурно-досуговом центре имени Владимира Высоцкого состоится программа «Он подобрал ключ к нашим душам».

 13 января 2017 
16:48   Норильские Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого сегодня пострадали три человека. 14:43   12 января авиакомпания NordStar и генеральный партнер XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. компания «Норникель» презентовали ...
13:43   Сегодня работники «Заполярной правды», как и все журналисты страны отмечают профессиональный праздник - день российской печати.

 12 января 2017 
16:23   В связи с переездом на новый адрес с 13 по 19 января все телефонные номера управления по молодежной политике 16:22   Завтра, 14 января, в связи с проведением ремонтных работ в Норильской межрайонной поликлинике № 1 по адресу ул. Талнахская, 76, прием пациентов проводиться не будет.
16:22   В Кайеркане прошло заседание круглого стола, посвященного подведению итогов городской акции «Чистый подъезд». 16:22   11 января в Норильске произошло два пожара.
16:21   14 января Публичная библиотека приглашает норильчан на день информации «Год экологии: точка отсчета». 16:20   На сайте Норильска продолжается голосование за символ города в юбилейный год, но от горожан все еще ждут идеи, эскизы и проекты.
16:19   Заявление на участие в ЕГЭ 2017 года, где должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать экзамены, необходимо подать до 1 февраля.

 11 января 2017 
18:03   С 1 января 2017 года повышены пособия и выплаты, индексация которых предусмотрена краевым законодательством.




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