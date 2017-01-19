Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 января 2017, 17:47



Хор «Вдохновение», которому в марте этого года исполнится 12 лет, приглашает в свои ряды поющих норильчан.

Репетиции хора проходят в библиотеке семейного чтения на проезде Котульского, 15, по понедельникам и четвергам с 20 часов. Недавно, при поддержке управления по делам культуры, коллектив начал заниматься и с хореографом Еленой Малько. Уже поставлены яркие номера с танцевальными фрагментами, которые оценили гости «Рождественских посиделок» в Норильской епархии. Хороши и новые костюмы, сшитые при поддержке Центра «Милосердие» города Норильска. Хор будет очень рад принять норильчан, которые любят петь и готовы посвящать свободное время репетициям и концертной деятельности. На все вопросы вам ответят по телефону 8-913-495-82-98. Сейчас в сплоченном любительском коллективе под руководством Надежды Онищенко и Светланы Батовой занимается 13 человек. Самому старшему – почетному гражданину города Норильска Василию Иваницкому - 75 лет, молодыми исполнителями здесь считают тех, кому за 30. Хор «Вдохновение», исполняющий духовные, народные и эстрадные песни о России, лучших человеческих чувствах, выступает на всех ведущих концертных площадках Большого Норильска и Дудинки. Коллектив постоянно принимает участие в городских праздниках, благотворительных акциях. В феврале хор «Вдохновение» продолжит участие в концертном проекте «Ладушки-бабушки», посвященном воспитанию детей в традициях русской народной культуры. Этот проект удостоен гранта конкурса социальных проектов Норникеля «Мир новых возможностей».Репетиции хора проходят в библиотеке семейного чтения на проезде Котульского, 15, по понедельникам и четвергам с 20 часов. Недавно, при поддержке управления по делам культуры, коллектив начал заниматься и с хореографом Еленой Малько. Уже поставлены яркие номера с танцевальными фрагментами, которые оценили гости «Рождественских посиделок» в Норильской епархии. Хороши и новые костюмы, сшитые при поддержке Центра «Милосердие» города Норильска.Хор будет очень рад принять норильчан, которые любят петь и готовы посвящать свободное время репетициям и концертной деятельности. На все вопросы вам ответят по телефону 8-913-495-82-98.