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19 января 2017, 17:49



В рамках V Лаборатории современной драматургии "Полярка", посвященной теме "Русское зарубежье - возвращение на Родину", театр впервые откроет книжную лавку.

На импровизированной ярмарке можно будет приобрести произведения, пожалуй, наиболее ярких писателей-эмигрантов ХХ века. Будут представлены Иван Бунин и Иван Шмелев, Владимир Набоков и Саша Черный, Виктор Некрасов и Георгий Владимов, Иосиф Бродский, Василий Аксенов и Сергей Довлатов, Эдуард Лимонов и Юрий Мамлеев, Юз Алешковский и Дина Рубина, Александр Солженицын и Владимир Войнович. Произведения художественные и художественно-документальные, проза и поэзия тех, кто когда-то вынужденно покинул Родину, но навсегда остался в истории русской литературы и культуры. Книжная Лавка откроется вместе с Лабораторией, 22 января зрители спектакля "Оборотень" эстонского театра R.A.A.A.M смогут первыми ознакомиться с ее содержимым. Предусмотрен только наличный расчет. В рамках V Лаборатории современной драматургии "Полярка", посвященной теме "Русское зарубежье - возвращение на Родину", театр впервые откроет книжную лавку.На импровизированной ярмарке можно будет приобрести произведения, пожалуй, наиболее ярких писателей-эмигрантов ХХ века. Будут представлены Иван Бунин и Иван Шмелев, Владимир Набоков и Саша Черный, Виктор Некрасов и Георгий Владимов, Иосиф Бродский, Василий Аксенов и Сергей Довлатов, Эдуард Лимонов и Юрий Мамлеев, Юз Алешковский и Дина Рубина, Александр Солженицын и Владимир Войнович. Произведения художественные и художественно-документальные, проза и поэзия тех, кто когда-то вынужденно покинул Родину, но навсегда остался в истории русской литературы и культуры.Книжная Лавка откроется вместе с Лабораторией, 22 января зрители спектакля "Оборотень" эстонского театра R.A.A.A.M смогут первыми ознакомиться с ее содержимым. Предусмотрен только наличный расчет.