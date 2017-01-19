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19 января 2017, 17:53



Во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня, в городе дежурили усиленные наряды полиции и казачество.

Общественный порядок обеспечивали 28 сотрудников полиции и 12 представителей казачества из добровольной народной дружины. В районе купели на озере Долгом дежурили не только наряды полиции, но и дежурные смены спасателей, машины скорой помощи с медицинским персоналом. Сотрудники Отдела МВД России по Норильску провели большую подготовительную работу по обеспечению общественного порядка и безопасности во время проведения религиозного праздника. Во взаимодействии со спасателями была проведена дополнительная работа по предупреждению чрезвычайных происшествий, связанных с купанием на озере Долгом.Общественный порядок обеспечивали 28 сотрудников полиции и 12 представителей казачества из добровольной народной дружины. В районе купели на озере Долгом дежурили не только наряды полиции, но и дежурные смены спасателей, машины скорой помощи с медицинским персоналом.