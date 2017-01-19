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19 января 2017, 18:02



В России с 1 марта 2017 года начнут действовать государственные стандарты, регламентирующие строительство снежных горок.

Представители Росстандарта уверяют, что введение единого регламента произошло для защиты детей от травм. ГОСТ «Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние. Требования безопасности при эксплуатации» был принят 27 июня 2016 года. Как сообщает ТАСС, федеральное агентство не планирует штрафовать строителей снежных горок, но будет настоятельно рекомендовать придерживаться требований безопасности. В самых вопиющих случаях возможны меры воздействия. В ГОСТе прописаны основные требования к техническому обслуживанию устройства развлечения, установлены риски, связанные с эксплуатацией горок, и способы избежать травм. Правда, ГОСТ никак не сможет повлиять на стихийные горки, но где и как катается ребенок – это зона ответственности родителей. До сих пор никаких норм, основных параметров, которых необходимо придерживаться при возведении ледяных и снежных горок, нет. Нет также приемных комиссий, которые могли бы установить, правильно ли построено сооружение для зимней забавы.Представители Росстандарта уверяют, что введение единого регламента произошло для защиты детей от травм. ГОСТ «Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние. Требования безопасности при эксплуатации» был принят 27 июня 2016 года. Как сообщает ТАСС, федеральное агентство не планирует штрафовать строителей снежных горок, но будет настоятельно рекомендовать придерживаться требований безопасности. В самых вопиющих случаях возможны меры воздействия. В ГОСТе прописаны основные требования к техническому обслуживанию устройства развлечения, установлены риски, связанные с эксплуатацией горок, и способы избежать травм.Правда, ГОСТ никак не сможет повлиять на стихийные горки, но где и как катается ребенок – это зона ответственности родителей.