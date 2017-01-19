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19 января 2017, 18:02

В России с 1 марта 2017 года начнут действовать государственные стандарты, регламентирующие строительство снежных горок.

До сих пор никаких норм, основных параметров, которых необходимо придерживаться при возведении ледяных и снежных горок, нет. Нет также приемных комиссий, которые могли бы установить, правильно ли построено сооружение для зимней забавы.
Представители Росстандарта уверяют, что введение единого регламента произошло для защиты детей от травм. ГОСТ «Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние. Требования безопасности при эксплуатации» был принят 27 июня 2016 года. Как сообщает ТАСС, федеральное агентство не планирует штрафовать строителей снежных горок, но будет настоятельно рекомендовать придерживаться требований безопасности. В самых вопиющих случаях возможны меры воздействия. В ГОСТе прописаны основные требования к техническому обслуживанию устройства развлечения, установлены риски, связанные с эксплуатацией горок, и способы избежать травм.
Правда, ГОСТ никак не сможет повлиять на стихийные горки, но где и как катается ребенок – это зона ответственности родителей.

    Список новостей

 19 января 2017 
18:08   В Норильске работает съемочная группа датской телекомпании. 18:06   Благотворительный фонд «Социальных программ «Территория добра» отметил свой девятый день рождения.
18:04   Норильские полицейские в январе изъяли из незаконного оборота более 1800 бутылок алкоголя 18:02   В России с 1 марта 2017 года начнут действовать государственные стандарты, регламентирующие строительство снежных горок.
17:53   Во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня, в городе дежурили усиленные наряды полиции и казачество. 17:49   В рамках V Лаборатории современной драматургии "Полярка", посвященной теме "Русское зарубежье - возвращение на Родину", театр впервые откроет книжную лавку.
17:47   Хор «Вдохновение», которому в марте этого года исполнится 12 лет, приглашает в свои ряды поющих норильчан.

 18 января 2017 
18:14   Вопрос о подготовке к 350-летнему юбилею столицы Таймыра рассмотрели в Правительстве Красноярского края. 18:13   Талантливые норильчане могут заявить о себе на творческом конкурсе декоративно прикладного искусства «Февральские самоцветы».
18:12   Почта России внедряет электронные очереди в отделениях по всей стране. 18:12   Епископ Норильский и Туруханский Агафангел накануне старого Нового года посетил следственный изолятор.
15:53   Бывший норильчанин предстанет перед судом за мошенничество с выплатами, полученными по программе переселения. 15:53   В декабре в управление потребительского рынка и услуг для защиты своих прав обратилось 143 норильчанина.
15:53   Норильские школьники вместе с дорожными полицейскими приняли участие в акции «Засветись». 15:52   В начале этой недели в Москве прошел круглый стол на тему «Социально-экономическое развитие в Арктической зоне Российской Федерации».
13:28   Сегодня, в день Крещенского сочельника, после утренней Литургии в храме «Всех скорбящих Радость» началась раздача святой воды.

 17 января 2017 
16:02   Юные норильские «кулибины» завтра презентуют около десятка новых изобретений.

 16 января 2017 
17:22   Восемь норильских детей отличились на Международном фестивале-конкурсе искусств и творчества «БАЛтийское соЗВЕЗДие» в Сочи. 17:21   Погода в крещенскую ночь обещает быть морозной и ветренной.
17:21   Кайерканский совет профилактики правонарушений отчитался об итогах работы за 2016 год. 17:21   12 января авиакомпания NordStar и компания «Норникель» презентовали первый самолет Boeing 737-800 из авиапарка компании с символикой Зимней универсиады 2019.
17:12   Более тысячи обращений в «скорую помощь», 168 нарушений правил дорожного движения и четыре пожара- таков итог прошедшей недели в Норильске. 13:06   Тюремный срок грозит 19-летнему парню за угон автомобиля.
13:06   25 января в 19:00 в культурно-досуговом центре имени Владимира Высоцкого состоится программа «Он подобрал ключ к нашим душам».

 13 января 2017 
16:48   Норильские Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого сегодня пострадали три человека. 14:43   12 января авиакомпания NordStar и генеральный партнер XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. компания «Норникель» презентовали ...
13:43   Сегодня работники «Заполярной правды», как и все журналисты страны отмечают профессиональный праздник - день российской печати.

 12 января 2017 
16:23   В связи с переездом на новый адрес с 13 по 19 января все телефонные номера управления по молодежной политике 16:22   Завтра, 14 января, в связи с проведением ремонтных работ в Норильской межрайонной поликлинике № 1 по адресу ул. Талнахская, 76, прием пациентов проводиться не будет.
16:22   В Кайеркане прошло заседание круглого стола, посвященного подведению итогов городской акции «Чистый подъезд». 16:22   11 января в Норильске произошло два пожара.
16:21   14 января Публичная библиотека приглашает норильчан на день информации «Год экологии: точка отсчета». 16:20   На сайте Норильска продолжается голосование за символ города в юбилейный год, но от горожан все еще ждут идеи, эскизы и проекты.
16:19   Заявление на участие в ЕГЭ 2017 года, где должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать экзамены, необходимо подать до 1 февраля.

 11 января 2017 
18:03   С 1 января 2017 года повышены пособия и выплаты, индексация которых предусмотрена краевым законодательством.




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