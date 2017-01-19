Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 января 2017, 18:04



Норильские полицейские в январе изъяли из незаконного оборота более 1800 бутылок алкоголя

Более 470 бутылок алкогольной продукции изъято в норильской нестационарной торговой точке, работающей без лицензии. Еще около 1000 бутылок изъято из двух нестационарных объектов торговли у одного из предпринимателей в Талнахе, который также не имел лицензии. Изъято из оборота в течение месяца и более 200 бутылок различных винно-водочных изделий, оклеенных акцизными (федеральными специальными) марками, вызывающими сомнения в подлинности. Всего выявлено пять случаев работы без лицензии на торговлю алкогольной продукцией. В отношении продавцов и владельцев этих пяти торговых точек возбуждено семь дел об административных правонарушениях, по которым наложено административных штрафов на сумму свыше 50 тысяч рублей. Информация обо всех выявленных правонарушениях направлена в администрацию г. Норильска и федеральную службу Росалкогольрегулирования по Красноярскому краю для принятия мер реагирования. В течение января стражи порядка провели 20 рейдовых мероприятий, направленных на выявление и пресечение правонарушений в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В ходе оперативно-профилактических мероприятий норильские полицейские предотвратили попадание на потребительский рынок города более 870 литров алкоголя.Более 470 бутылок алкогольной продукции изъято в норильской нестационарной торговой точке, работающей без лицензии. Еще около 1000 бутылок изъято из двух нестационарных объектов торговли у одного из предпринимателей в Талнахе, который также не имел лицензии. Изъято из оборота в течение месяца и более 200 бутылок различных винно-водочных изделий, оклеенных акцизными (федеральными специальными) марками, вызывающими сомнения в подлинности.Всего выявлено пять случаев работы без лицензии на торговлю алкогольной продукцией. В отношении продавцов и владельцев этих пяти торговых точек возбуждено семь дел об административных правонарушениях, по которым наложено административных штрафов на сумму свыше 50 тысяч рублей.Информация обо всех выявленных правонарушениях направлена в администрацию г. Норильска и федеральную службу Росалкогольрегулирования по Красноярскому краю для принятия мер реагирования.