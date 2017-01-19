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19 января 2017, 18:06



Благотворительный фонд «Социальных программ «Территория добра» отметил свой девятый день рождения.

Олег Курилов пожелал имениннику в лице председателя фонда Натальи Солодовник, плодотворной и успешной работы, новых идей и проектов, чтобы все задуманные добрые дела воплощались в жизнь. К поздравлениям главы присоединился Евгений Поздняков, который в свою очередь пожелал сотрудникам фонда и его волонтерам, чтобы все трудности и проблемы с которыми им приходится сталкиваться, помогая людям, легко решались, чтобы к благотворительным акциям и проектам присоединялось больше людей. Наталья Коростелева пожелала председателю, сотрудникам и волонтерам Фонда крыльев за спиной, которые с легкостью позволят преодолевать все препятствия на пути добра. Одновременно трогательным и символичным стал подарок от друга и партнера фонда Марины Петраковой, руководителя автономной некоммерческой организации «Театр–студия «Белые птицы». Она передала Наталье Солодовник табличку со словом «счастье» и пожелала, чтобы счастье и успех всегда сопутствовали в работе фонда. А накануне Дня рождения, сотрудники Фонда получили хорошую новость: свой предстоящий десятилетний юбилей благотворительный фонд «Территория добра» будет отмечать уже в новом помещении, которое предоставила благотворителям администрация города. Сейчас документы на это помещение находятся в стадии оформления. Напомним, благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» был зарегистрирован Министерством юстиции РФ, Федеральной регистрационной службой 17 января 2008 года, его учредителем стал известный норильский предприниматель Виктор Коновалов. Сейчас фонд работает по четырем основным направлениям: социальная поддержка, культура, спорт и образование. Во вторник, 17 января, именинника поздравляли партнеры, друзья и благополучатели. Одними из первых гостей стали глава города Норильска Олег Курилов, руководитель администрации Евгений Поздняков и заместитель руководителя администрации города Норильска по социальной политике Наталья Коростелева.Олег Курилов пожелал имениннику в лице председателя фонда Натальи Солодовник, плодотворной и успешной работы, новых идей и проектов, чтобы все задуманные добрые дела воплощались в жизнь. К поздравлениям главы присоединился Евгений Поздняков, который в свою очередь пожелал сотрудникам фонда и его волонтерам, чтобы все трудности и проблемы с которыми им приходится сталкиваться, помогая людям, легко решались, чтобы к благотворительным акциям и проектам присоединялось больше людей. Наталья Коростелева пожелала председателю, сотрудникам и волонтерам Фонда крыльев за спиной, которые с легкостью позволят преодолевать все препятствия на пути добра.Одновременно трогательным и символичным стал подарок от друга и партнера фонда Марины Петраковой, руководителя автономной некоммерческой организации «Театр–студия «Белые птицы». Она передала Наталье Солодовник табличку со словом «счастье» и пожелала, чтобы счастье и успех всегда сопутствовали в работе фонда.А накануне Дня рождения, сотрудники Фонда получили хорошую новость: свой предстоящий десятилетний юбилей благотворительный фонд «Территория добра» будет отмечать уже в новом помещении, которое предоставила благотворителям администрация города. Сейчас документы на это помещение находятся в стадии оформления.Напомним, благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» был зарегистрирован Министерством юстиции РФ, Федеральной регистрационной службой 17 января 2008 года, его учредителем стал известный норильский предприниматель Виктор Коновалов. Сейчас фонд работает по четырем основным направлениям: социальная поддержка, культура, спорт и образование.