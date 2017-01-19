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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:08 В Норильске работает съемочная группа датской телекомпании.
18:06 Благотворительный фонд «Социальных программ «Территория добра» отметил свой девятый день рождения.
18:04 Норильские полицейские в январе изъяли из незаконного оборота более 1800 бутылок алкоголя
18:02 В России с 1 марта 2017 года начнут действовать государственные стандарты, регламентирующие строительство снежных горок.
17:53 Во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня, в городе дежурили усиленные наряды полиции и казачество.
17:49 В рамках V Лаборатории современной драматургии "Полярка", посвященной теме "Русское зарубежье - возвращение на Родину", театр впервые откроет книжную лавку.
17:47 Хор «Вдохновение», которому в марте этого года исполнится 12 лет, приглашает в свои ряды поющих норильчан.
18:14 Вопрос о подготовке к 350-летнему юбилею столицы Таймыра рассмотрели в Правительстве Красноярского края.
18:13 Талантливые норильчане могут заявить о себе на творческом конкурсе декоративно прикладного искусства «Февральские самоцветы».
18:12 Почта России внедряет электронные очереди в отделениях по всей стране.[все новости]
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