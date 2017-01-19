Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 января 2017, 18:08



В Норильске работает съемочная группа датской телекомпании.

«Для Дании 9 градусов ниже нуля - это уже чрезвычайная ситуация и повод для сюжета в новостях. Удивительно, что для вас и -40 вполне нормально и вы не готовы отказаться от традиционного купания в крещенскую ночь» - поделились своими впечатлениями с корреспондентами «Заполярки» иностранные коллеги. «О России в Дании мало что известно, в прессе часто звучат фамилии Путин и Лавров, но о жизни простых россиян вне политики мы не знаем, - говорит журналистка Матильда Кимер. – Когда мне пришла в голову мысль снять передачу о жизни в Арктике, мой редактор поддержал ее с большим восторгом» Датские журналисты снимают фильм о том, как и почему люди живут на крайнем севере. Готовый материал станет частью цикла передач о разных странах. Наши датские коллеги, которые раньше никогда не испытывали мороза ниже -9 градусов, уже неделю работают в Норильске, они мечтали попасть на обряд крещения в озере Долгом. Главных героев для сюжета они нашли с помощью Александра Харитонова, известного норильского фотографа. О своей жизни согласились рассказать водитель автобуса, повар детского сада и диджей одного из местных клубов.«Для Дании 9 градусов ниже нуля - это уже чрезвычайная ситуация и повод для сюжета в новостях. Удивительно, что для вас и -40 вполне нормально и вы не готовы отказаться от традиционного купания в крещенскую ночь» - поделились своими впечатлениями с корреспондентами «Заполярки» иностранные коллеги.«О России в Дании мало что известно, в прессе часто звучат фамилии Путин и Лавров, но о жизни простых россиян вне политики мы не знаем, - говорит журналистка Матильда Кимер. – Когда мне пришла в голову мысль снять передачу о жизни в Арктике, мой редактор поддержал ее с большим восторгом»