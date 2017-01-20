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20 января 2017, 12:21



Ветреная погода в Норильске сохранится еще три дня – сообщили сегодня в Таймырском центре по гидрометеорологии.

В понедельник затянувшаяся буря начнет постепенно сдавать свои позиции, а вот температура воздуха останется прежней – обещают синоптики. Штормовое предупреждение, объявленное утром 19 января ранним утром, действует вторые сутки. Мощный циклон, пришедший с Атлантики и охвативший европейскую часть территории России, в итоге добрался и до нашего региона. Так что в ближайшие выходные норильчан ждет снежная метель, ветер скоростью до 23 метров в секунду и 20-ти градусный мороз.В понедельник затянувшаяся буря начнет постепенно сдавать свои позиции, а вот температура воздуха останется прежней – обещают синоптики.