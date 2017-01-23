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23 января 2017, 14:56

Для 42 юных норильских пловцов в Волгограде прошли зимние тренировочные сборы.

Сборы проходили с 3 по 18 января. Из 42 норильских спортсменов, отправившихся в город-герой, 28 человек занимаются в детско–юношеской спортивной школе плавания и водного поло, семь человек из отделения плавания ДЮСШ №4, и еще семь - из отделения плавания ДЮСШ № 5. Сопровождали ребят трое тренеров – преподавателей ДЮСШ. Занятия непосредственно в Волгограде проводились под руководством Заслуженных тренеров России. Каждый день в программе сборов пловцов были шестичасовые учебно-тренировочные занятия, из которых два часа проходили в зале и четыре - в бассейне.
Инициатором проведения сборов для одаренных спортсменов выступила Всероссийская федерация плавания. Сумма средств, выделенных федерацией для организации поездки норильских спортсменов составила более четырех миллионов рублей.

    Список новостей

 23 января 2017 
17:45   Публичная библиотека приглашает желающих принять участие в круглом столе, посвященном творчеству Александра Солженицына. 14:58   За минувшие выходные норильчане набирали номер «неотложки» более тысячи раз, а в трех произошедших в городе пожарах пострадавших не было.
14:58   Норильская молодежь на один вечер составила отряд добровольной дружины. 14:57   Судьба сломавшейся в Кайеркане елки еще решается.
14:57   Почта России доставила подарки детям из детских домов. 14:56   Для 42 юных норильских пловцов в Волгограде прошли зимние тренировочные сборы.
14:56   Охрану Енисея поручили войскам Росгвардии.

 20 января 2017 
12:21   Ветреная погода в Норильске сохранится еще три дня – сообщили сегодня в Таймырском центре по гидрометеорологии.

 19 января 2017 
18:08   В Норильске работает съемочная группа датской телекомпании. 18:06   Благотворительный фонд «Социальных программ «Территория добра» отметил свой девятый день рождения.
18:04   Норильские полицейские в январе изъяли из незаконного оборота более 1800 бутылок алкоголя 18:02   В России с 1 марта 2017 года начнут действовать государственные стандарты, регламентирующие строительство снежных горок.
17:53   Во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня, в городе дежурили усиленные наряды полиции и казачество. 17:49   В рамках V Лаборатории современной драматургии "Полярка", посвященной теме "Русское зарубежье - возвращение на Родину", театр впервые откроет книжную лавку.
17:47   Хор «Вдохновение», которому в марте этого года исполнится 12 лет, приглашает в свои ряды поющих норильчан.

 18 января 2017 
18:14   Вопрос о подготовке к 350-летнему юбилею столицы Таймыра рассмотрели в Правительстве Красноярского края. 18:13   Талантливые норильчане могут заявить о себе на творческом конкурсе декоративно прикладного искусства «Февральские самоцветы».
18:12   Почта России внедряет электронные очереди в отделениях по всей стране. 18:12   Епископ Норильский и Туруханский Агафангел накануне старого Нового года посетил следственный изолятор.
15:53   Бывший норильчанин предстанет перед судом за мошенничество с выплатами, полученными по программе переселения. 15:53   В декабре в управление потребительского рынка и услуг для защиты своих прав обратилось 143 норильчанина.
15:53   Норильские школьники вместе с дорожными полицейскими приняли участие в акции «Засветись». 15:52   В начале этой недели в Москве прошел круглый стол на тему «Социально-экономическое развитие в Арктической зоне Российской Федерации».
13:28   Сегодня, в день Крещенского сочельника, после утренней Литургии в храме «Всех скорбящих Радость» началась раздача святой воды.

 17 января 2017 
16:02   Юные норильские «кулибины» завтра презентуют около десятка новых изобретений.

 16 января 2017 
17:22   Восемь норильских детей отличились на Международном фестивале-конкурсе искусств и творчества «БАЛтийское соЗВЕЗДие» в Сочи. 17:21   Погода в крещенскую ночь обещает быть морозной и ветренной.
17:21   Кайерканский совет профилактики правонарушений отчитался об итогах работы за 2016 год. 17:21   12 января авиакомпания NordStar и компания «Норникель» презентовали первый самолет Boeing 737-800 из авиапарка компании с символикой Зимней универсиады 2019.
17:12   Более тысячи обращений в «скорую помощь», 168 нарушений правил дорожного движения и четыре пожара- таков итог прошедшей недели в Норильске. 13:06   Тюремный срок грозит 19-летнему парню за угон автомобиля.
13:06   25 января в 19:00 в культурно-досуговом центре имени Владимира Высоцкого состоится программа «Он подобрал ключ к нашим душам».

 13 января 2017 
16:48   Норильские Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого сегодня пострадали три человека.




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