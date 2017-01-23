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23 января 2017, 14:56



Для 42 юных норильских пловцов в Волгограде прошли зимние тренировочные сборы.

Инициатором проведения сборов для одаренных спортсменов выступила Всероссийская федерация плавания. Сумма средств, выделенных федерацией для организации поездки норильских спортсменов составила более четырех миллионов рублей. Сборы проходили с 3 по 18 января. Из 42 норильских спортсменов, отправившихся в город-герой, 28 человек занимаются в детско–юношеской спортивной школе плавания и водного поло, семь человек из отделения плавания ДЮСШ №4, и еще семь - из отделения плавания ДЮСШ № 5. Сопровождали ребят трое тренеров – преподавателей ДЮСШ. Занятия непосредственно в Волгограде проводились под руководством Заслуженных тренеров России. Каждый день в программе сборов пловцов были шестичасовые учебно-тренировочные занятия, из которых два часа проходили в зале и четыре - в бассейне.Инициатором проведения сборов для одаренных спортсменов выступила Всероссийская федерация плавания. Сумма средств, выделенных федерацией для организации поездки норильских спортсменов составила более четырех миллионов рублей.