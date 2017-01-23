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23 января 2017, 14:57



Почта России доставила подарки детям из детских домов.

При этом подарки к Новому году заранее выбирали сами ребята вместе с воспитателями. В акции приняли участие более трех тысяч детей разного возраста, в том числе дети-инвалиды, из 76 детских домов и интернатов, расположенных в 61 регионе страны. Доставку подарков Почта России осуществляла абсолютно бесплатно. Сотрудники Почты России уже второй год отправляют в детские дома новогодние подарки с помощью ресурса, специально созданного на площадке «Почтамаркет». А в этом году к работникам Почты присоединились и другие неравнодушные граждане. «Данная акция позволила поздравить детей адресно, с учетом возраста и интересов каждого – отправить подарок, который ребенок с нетерпением ждал от Деда Мороза», – отметила заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова. В рамках благотворительной акции «Помоги Деду Морозу» Почта России доставила детям из детских домов около 3,5 тысяч подарков, которые неравнодушные россияне, в том числе сотрудники Почты, заказывали на сайте «Почтамаркет» и оплачивали их, не выходя из дома или офиса.При этом подарки к Новому году заранее выбирали сами ребята вместе с воспитателями. В акции приняли участие более трех тысяч детей разного возраста, в том числе дети-инвалиды, из 76 детских домов и интернатов, расположенных в 61 регионе страны. Доставку подарков Почта России осуществляла абсолютно бесплатно.Сотрудники Почты России уже второй год отправляют в детские дома новогодние подарки с помощью ресурса, специально созданного на площадке «Почтамаркет». А в этом году к работникам Почты присоединились и другие неравнодушные граждане.«Данная акция позволила поздравить детей адресно, с учетом возраста и интересов каждого – отправить подарок, который ребенок с нетерпением ждал от Деда Мороза», – отметила заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.