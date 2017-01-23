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23 января 2017, 14:57



Судьба сломавшейся в Кайеркане елки еще решается.

Напомним, что 12-метровая красавица была установлена в Кайеркане впервые. Ее монтажом занималась подрядная организация ООО «Северный управдом». Сейчас специалисты УКРиС проводят обследование сломавшейся конструкции, чтобы принять решение о возможности восстановления елки или полной ее замене к следующему году. Стоит отметить, что по данным синоптиков 21 января максимальные порывы ветра были зафиксированы в Талнахе, они достигли 29 м/с. Елка рухнула утром в субботу, 21 января, от порывов ветра. К счастью, никто не пострадал. К этому моменту вся иллюминация в городке была уже отключена, что свело к минимуму вероятность получения горожанами травм от электропроводки.Напомним, что 12-метровая красавица была установлена в Кайеркане впервые. Ее монтажом занималась подрядная организация ООО «Северный управдом». Сейчас специалисты УКРиС проводят обследование сломавшейся конструкции, чтобы принять решение о возможности восстановления елки или полной ее замене к следующему году.Стоит отметить, что по данным синоптиков 21 января максимальные порывы ветра были зафиксированы в Талнахе, они достигли 29 м/с.