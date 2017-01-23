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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:45 Публичная библиотека приглашает желающих принять участие в круглом столе, посвященном творчеству Александра Солженицына.
14:58 За минувшие выходные норильчане набирали номер «неотложки» более тысячи раз, а в трех произошедших в городе пожарах пострадавших не было.
14:58 Норильская молодежь на один вечер составила отряд добровольной дружины.
14:57 Судьба сломавшейся в Кайеркане елки еще решается.
14:57 Почта России доставила подарки детям из детских домов.
14:56 Для 42 юных норильских пловцов в Волгограде прошли зимние тренировочные сборы.
14:56 Охрану Енисея поручили войскам Росгвардии.
12:21 Ветреная погода в Норильске сохранится еще три дня – сообщили сегодня в Таймырском центре по гидрометеорологии.
18:08 В Норильске работает съемочная группа датской телекомпании.
18:06 Благотворительный фонд «Социальных программ «Территория добра» отметил свой девятый день рождения.[все новости]
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