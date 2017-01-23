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23 января 2017, 14:58



Норильская молодежь на один вечер составила отряд добровольной дружины.

В первый день «Студенческого десанта» ученики юридического класса школы № 14 вместе с сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции и казаками из добровольной народной дружины заступили на охрану общественного порядка, отправившись в пешее патрулирование городских улиц. Участие в мероприятии принял и член Общественного совета при Отделе МВД России по г. Норильску Юрий Кононченко - атаман норильского городского казачьего общества и командир добровольной народной дружины. Он поделился со школьниками воспоминаниями о почти 30 летней службе в органах внутренних дел и рассказал о том, как охраняли общественный порядок на улицах Норильска еще в 80-х годах, сравнил работу блюстителей закона в прошлом и в настоящем. Маршруты патрулирования усиленных школьниками нарядов, включали в себя дома гостиничного типа. В итоге было выявлено несколько административных правонарушений, связанных с появлением в общественном месте в состоянии опьянения. Впереди у норильского студенческого десанта немало интересных встреч с представителями других полицейских подразделений. В Красноярском крае с 20 по 24 января во всех отделах внутренних дел высадился «Студенческий десант»: в преддверии Дня российского студенчества молодежь из вузов и средних специальных заведений получила возможность пройти кратковременную стажировку в подразделениях отделов полиции и познакомиться с работой сотрудников ОВД.В первый день «Студенческого десанта» ученики юридического класса школы № 14 вместе с сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции и казаками из добровольной народной дружины заступили на охрану общественного порядка, отправившись в пешее патрулирование городских улиц.Участие в мероприятии принял и член Общественного совета при Отделе МВД России по г. Норильску Юрий Кононченко - атаман норильского городского казачьего общества и командир добровольной народной дружины. Он поделился со школьниками воспоминаниями о почти 30 летней службе в органах внутренних дел и рассказал о том, как охраняли общественный порядок на улицах Норильска еще в 80-х годах, сравнил работу блюстителей закона в прошлом и в настоящем.Маршруты патрулирования усиленных школьниками нарядов, включали в себя дома гостиничного типа. В итоге было выявлено несколько административных правонарушений, связанных с появлением в общественном месте в состоянии опьянения.Впереди у норильского студенческого десанта немало интересных встреч с представителями других полицейских подразделений.