Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 января 2017, 14:58



За минувшие выходные норильчане набирали номер «неотложки» более тысячи раз, а в трех произошедших в городе пожарах пострадавших не было.

На пульт диспетчера пожарной охраны за минувшую неделю поступило три вызова. Утром 16 января по неустановленной причине загорелся автомобиль «Мерседес» в районе городского отвала, огонь был вовремя локализован. В этот же день примерно в 20.30 по причине неисправности электооборудования в одной из квартир на Ленинском проспекте № 37а загорелись вещи и мебель, пострадавших нет. 17 января в 21.40 по ул. Бегичева,31 огнем уничтожено 10 кв.м площади одной из квартир. В результате были повреждены и уничтожены домашние вещи и мебель, соседние и нижние квартиры повреждены водой в ходе тушения. Пострадало два человека. Благодаря умелым и слаженным действиям сотрудников пожарной охраны спасено и выведено на свежий воздух 11 человек из них пять детей, возможная причина возгорания - непотушенная сигарета. Всего же с начала января в Норильске подразделения Федеральной противопожарной службы выезжали на вызовы 234 раза. Из них на пожары было 19 выездов, на них спасено 78 человек, травмировано пятеро, на ДТП - восемь раз, 21 вызов поступал по бытовым проблемам, по ложным вызовам - 44 раза. Каждый второй пожар с начала года происходил от не потушенной сигареты или детской шалости с огнем. Медики отмечают на территории Красноярского края очаговые вспышки гриппа, тогда как в Норильске случаев заражения этим вирусом пока не выявлено. За прошедшую неделю в отделение скорой помощи обратились 1327 человек, почти пятая часть из этого числа – дети, жалующиеся на высокую температуру и кишечные расстройства. ОРВИ диагностировали у сорока взрослых и более сотни детей, 82 человека вызывали «скорую» по причине различных травм.На пульт диспетчера пожарной охраны за минувшую неделю поступило три вызова. Утром 16 января по неустановленной причине загорелся автомобиль «Мерседес» в районе городского отвала, огонь был вовремя локализован. В этот же день примерно в 20.30 по причине неисправности электооборудования в одной из квартир на Ленинском проспекте № 37а загорелись вещи и мебель, пострадавших нет. 17 января в 21.40 по ул. Бегичева,31 огнем уничтожено 10 кв.м площади одной из квартир. В результате были повреждены и уничтожены домашние вещи и мебель, соседние и нижние квартиры повреждены водой в ходе тушения. Пострадало два человека. Благодаря умелым и слаженным действиям сотрудников пожарной охраны спасено и выведено на свежий воздух 11 человек из них пять детей, возможная причина возгорания - непотушенная сигарета.Всего же с начала января в Норильске подразделения Федеральной противопожарной службы выезжали на вызовы 234 раза. Из них на пожары было 19 выездов, на них спасено 78 человек, травмировано пятеро, на ДТП - восемь раз, 21 вызов поступал по бытовым проблемам, по ложным вызовам - 44 раза.Каждый второй пожар с начала года происходил от не потушенной сигареты или детской шалости с огнем.