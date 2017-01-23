Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
23 января 2017, 14:58

За минувшие выходные норильчане набирали номер «неотложки» более тысячи раз, а в трех произошедших в городе пожарах пострадавших не было.

Медики отмечают на территории Красноярского края очаговые вспышки гриппа, тогда как в Норильске случаев заражения этим вирусом пока не выявлено. За прошедшую неделю в отделение скорой помощи обратились 1327 человек, почти пятая часть из этого числа – дети, жалующиеся на высокую температуру и кишечные расстройства. ОРВИ диагностировали у сорока взрослых и более сотни детей, 82 человека вызывали «скорую» по причине различных травм.
На пульт диспетчера пожарной охраны за минувшую неделю поступило три вызова. Утром 16 января по неустановленной причине загорелся автомобиль «Мерседес» в районе городского отвала, огонь был вовремя локализован. В этот же день примерно в 20.30 по причине неисправности электооборудования в одной из квартир на Ленинском проспекте № 37а загорелись вещи и мебель, пострадавших нет. 17 января в 21.40 по ул. Бегичева,31 огнем уничтожено 10 кв.м площади одной из квартир. В результате были повреждены и уничтожены домашние вещи и мебель, соседние и нижние квартиры повреждены водой в ходе тушения. Пострадало два человека. Благодаря умелым и слаженным действиям сотрудников пожарной охраны спасено и выведено на свежий воздух 11 человек из них пять детей, возможная причина возгорания - непотушенная сигарета.
Всего же с начала января в Норильске подразделения Федеральной противопожарной службы выезжали на вызовы 234 раза. Из них на пожары было 19 выездов, на них спасено 78 человек, травмировано пятеро, на ДТП - восемь раз, 21 вызов поступал по бытовым проблемам, по ложным вызовам - 44 раза.
Каждый второй пожар с начала года происходил от не потушенной сигареты или детской шалости с огнем.

    Список новостей

 23 января 2017 
17:45   Публичная библиотека приглашает желающих принять участие в круглом столе, посвященном творчеству Александра Солженицына. 14:58   За минувшие выходные норильчане набирали номер «неотложки» более тысячи раз, а в трех произошедших в городе пожарах пострадавших не было.
14:58   Норильская молодежь на один вечер составила отряд добровольной дружины. 14:57   Судьба сломавшейся в Кайеркане елки еще решается.
14:57   Почта России доставила подарки детям из детских домов. 14:56   Для 42 юных норильских пловцов в Волгограде прошли зимние тренировочные сборы.
14:56   Охрану Енисея поручили войскам Росгвардии.

 20 января 2017 
12:21   Ветреная погода в Норильске сохранится еще три дня – сообщили сегодня в Таймырском центре по гидрометеорологии.

 19 января 2017 
18:08   В Норильске работает съемочная группа датской телекомпании. 18:06   Благотворительный фонд «Социальных программ «Территория добра» отметил свой девятый день рождения.
18:04   Норильские полицейские в январе изъяли из незаконного оборота более 1800 бутылок алкоголя 18:02   В России с 1 марта 2017 года начнут действовать государственные стандарты, регламентирующие строительство снежных горок.
17:53   Во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня, в городе дежурили усиленные наряды полиции и казачество. 17:49   В рамках V Лаборатории современной драматургии "Полярка", посвященной теме "Русское зарубежье - возвращение на Родину", театр впервые откроет книжную лавку.
17:47   Хор «Вдохновение», которому в марте этого года исполнится 12 лет, приглашает в свои ряды поющих норильчан.

 18 января 2017 
18:14   Вопрос о подготовке к 350-летнему юбилею столицы Таймыра рассмотрели в Правительстве Красноярского края. 18:13   Талантливые норильчане могут заявить о себе на творческом конкурсе декоративно прикладного искусства «Февральские самоцветы».
18:12   Почта России внедряет электронные очереди в отделениях по всей стране. 18:12   Епископ Норильский и Туруханский Агафангел накануне старого Нового года посетил следственный изолятор.
15:53   Бывший норильчанин предстанет перед судом за мошенничество с выплатами, полученными по программе переселения. 15:53   В декабре в управление потребительского рынка и услуг для защиты своих прав обратилось 143 норильчанина.
15:53   Норильские школьники вместе с дорожными полицейскими приняли участие в акции «Засветись». 15:52   В начале этой недели в Москве прошел круглый стол на тему «Социально-экономическое развитие в Арктической зоне Российской Федерации».
13:28   Сегодня, в день Крещенского сочельника, после утренней Литургии в храме «Всех скорбящих Радость» началась раздача святой воды.

 17 января 2017 
16:02   Юные норильские «кулибины» завтра презентуют около десятка новых изобретений.

 16 января 2017 
17:22   Восемь норильских детей отличились на Международном фестивале-конкурсе искусств и творчества «БАЛтийское соЗВЕЗДие» в Сочи. 17:21   Погода в крещенскую ночь обещает быть морозной и ветренной.
17:21   Кайерканский совет профилактики правонарушений отчитался об итогах работы за 2016 год. 17:21   12 января авиакомпания NordStar и компания «Норникель» презентовали первый самолет Boeing 737-800 из авиапарка компании с символикой Зимней универсиады 2019.
17:12   Более тысячи обращений в «скорую помощь», 168 нарушений правил дорожного движения и четыре пожара- таков итог прошедшей недели в Норильске. 13:06   Тюремный срок грозит 19-летнему парню за угон автомобиля.
13:06   25 января в 19:00 в культурно-досуговом центре имени Владимира Высоцкого состоится программа «Он подобрал ключ к нашим душам».

 13 января 2017 
16:48   Норильские Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого сегодня пострадали три человека.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх