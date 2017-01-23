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23 января 2017, 17:45



Публичная библиотека приглашает желающих принять участие в круглом столе, посвященном творчеству Александра Солженицына.

Заседание намечено на 31 января, начало в 15.00. Предлагаемые вопросы для обсуждения: взгляд современника на творчество Солженицына; литература и политика, от XX столетия к XXI; правда и ложь в литературе. Желающие прийти на круглый стол могут звонить по телефону 46-13-41. Просьба уведомить о своем участии заранее. В 2018 году исполнится 100 лет со дня рождения Александра Солженицына. Педагогов и учащихся старших классов приглашают принять участие в дискуссии «Портрет на фоне эпохи». Это будет первое мероприятие в чреде событий, приуроченных к юбилею писателя.Заседание намечено на 31 января, начало в 15.00. Предлагаемые вопросы для обсуждения: взгляд современника на творчество Солженицына; литература и политика, от XX столетия к XXI; правда и ложь в литературе.Желающие прийти на круглый стол могут звонить по телефону 46-13-41. Просьба уведомить о своем участии заранее.