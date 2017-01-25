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25 января 2017, 18:02



1 февраля стартует первая волна продаж авиабилетов на лето 2017 года на рейсы авиакомпании «Нордстар».

С 6 февраля можно будет купить билеты на речные суда, курсирующие по маршруту Красноярск - Дудинка - Красноярск. Расписание рейсов и телефоны касс также можно найти на официальном сайте Норильска. Продажа билетов откроется в 8.00 по московскому времени. Их можно будет купить на сайте авиакомпании www.nordstar.ru, в городских билетных агентствах и кассах ТАВС. На сайте Норильска www.norilsk-city.ru в разделе «Реконструкция ВПП» размещена видеоинструкция по покупке авиабилетов через интернет, а также вся необходимая информация о рейсах, правилах провоза багажа и сопровождения детей. Следующие потоки продаж авиабилетов пройдут с 1 марта и с 1 апреля. Всего в свободную продажу поступит порядка 64 тысяч билетов.С 6 февраля можно будет купить билеты на речные суда, курсирующие по маршруту Красноярск - Дудинка - Красноярск. Расписание рейсов и телефоны касс также можно найти на официальном сайте Норильска.