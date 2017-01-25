Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 января 2017, 18:02



Вступили в силу изменения в правилах перевозки скоропортящихся продуктов.

Требования к перевозке в соответствии с СПС предъявляются к следующим продуктам: охлажденным продуктам – сырое молоко, мясные продукты, пастеризованное молоко, масло, свежие молочные продукты (йогурт, кефир, сливки и молодой незрелый сыр), готовые пищевые продукты (мясо, рыба, овощи), готовые к употреблению сырые овощи и овощные продукты, необработанные рыба, моллюски и ракообразные; и замороженным продуктам – мороженое, замороженные рыба, рыбные продукты, моллюски, ракообразные и все прочие замороженные пищевые продукты. Содержание комплекта документов для получения и замены свидетельств СПС размещено на официальном сайте ФБУ «Росавтотранс» http://rosavtotransport.ru/ в разделе «Деятельность» подраздел «Перевозка скоропортящихся продуктов». Прием документов осуществляется филиалом ФБУ «Росавтотранс» по Красноярскому краю в Сибирском федеральном округе по адресу: 660121, г. Красноярск, ул. Парашютная, 90, телефон для справок +7-391-273-03-70, 273-03-71. Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия сообщает о вступлении в силу приказа Минтранса, в соответствии с которым все юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся перевозками скоропортящихся пищевых продуктов автомобильным транспортом в городском, пригородном и междугородном сообщении должны получить свидетельство о соответствии нормам, установленным СПС для изотермических транспортных средств, транспортных средств-ледников, рефрижераторов или отапливаемых транспортных средств.Требования к перевозке в соответствии с СПС предъявляются к следующим продуктам: охлажденным продуктам – сырое молоко, мясные продукты, пастеризованное молоко, масло, свежие молочные продукты (йогурт, кефир, сливки и молодой незрелый сыр), готовые пищевые продукты (мясо, рыба, овощи), готовые к употреблению сырые овощи и овощные продукты, необработанные рыба, моллюски и ракообразные; и замороженным продуктам – мороженое, замороженные рыба, рыбные продукты, моллюски, ракообразные и все прочие замороженные пищевые продукты.Содержание комплекта документов для получения и замены свидетельств СПС размещено на официальном сайте ФБУ «Росавтотранс» http://rosavtotransport.ru/ в разделе «Деятельность» подраздел «Перевозка скоропортящихся продуктов». Прием документов осуществляется филиалом ФБУ «Росавтотранс» по Красноярскому краю в Сибирском федеральном округе по адресу: 660121, г. Красноярск, ул. Парашютная, 90, телефон для справок +7-391-273-03-70, 273-03-71.