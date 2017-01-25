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25 января 2017, 18:03



В Норильске прошел муниципальный этап конкурса «Учитель года – 2017».

Напомним, муниципальный этап федерального конкурса проводится с 21 ноября 2016 года по 3 февраля 2017 года. В декабре в методическом центре в рамках конкурса прошли испытания «Методическое объединение» и «Письменное эссе». Педагогическим опытом поделились все 12 учителей-конкурсантов из 12 школ и гимназий города. Участники, набравшие не менее 75% баллов от максимально возможных, и вышли в муниципальный этап конкурса. В этом году конкурс проходил в гимназии № 1. Свое профессиональное мастерство на открытых уроках продемонстрировали семь преподавателей-конкурсантов. По традиции каждому преподавателю отводилось 30 минут на урок и 10 - на самоанализ.Напомним, муниципальный этап федерального конкурса проводится с 21 ноября 2016 года по 3 февраля 2017 года. В декабре в методическом центре в рамках конкурса прошли испытания «Методическое объединение» и «Письменное эссе». Педагогическим опытом поделились все 12 учителей-конкурсантов из 12 школ и гимназий города. Участники, набравшие не менее 75% баллов от максимально возможных, и вышли в муниципальный этап конкурса.