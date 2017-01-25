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25 января 2017, 18:03



Норильчанин Максим Цымбал вошел в состав юниорской сборной страны по карате.

Воспитанник ДЮСШ победил в индивидуальном ката на первом этапе первенства России, выступив в возрастной категории 16-17 лет. Это не первая его победа на таком уровне. Максим Цымбал уже становился победителем первенства среди детей, а теперь получил индивидуальное золото в состязаниях среди юниоров. В ближайшее время Максим в составе сборной страны поедет на первенство Европы в Софию. «Я надеюсь, он выступит достойно и вернется домой с медалью. Но даже такой результат не гарантирует участие в первенстве мира среди молодежи. Отбор на него Максиму предстоит пройти в августе», - сообщил тренер спортсмена Алексей Нуркенов.