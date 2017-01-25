Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 января 2017, 18:04



УПРиУ проводит набор на двухдневные курсы повышения квалификации.

Обучение проводится некоммерческой организацией «Норильский городской Фонд поддержки предпринимательства» совместно с бизнес-тренерами тренинг-консалтинговой компании Business and Business (Красноярск). Управление потребительского рынка и услуг проводит набор на курсы повышения квалификации как среди обычных горожан, так и среди лиц, имеющих статус субъектов малого и среднего предпринимательства. Тема курсов «Подбор сотрудников и мотивация, или Как создавать легендарные команды». Курсы пройдут 28-29 января. Записаться на обучение и получить подробную информацию можно по телефону 43-71-90 (добавочные: 2213, 2217, 2224).Обучение проводится некоммерческой организацией «Норильский городской Фонд поддержки предпринимательства» совместно с бизнес-тренерами тренинг-консалтинговой компании Business and Business (Красноярск).