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25 января 2017, 18:04



Норильские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж.

Дознавателями отдела полиции № 1 в отношении ранее судимого за имущественные преступления мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Ведется расследование. За помощью в полицию обратился 43-летний горожанин. Мужчина сообщил, что поссорился на улице с неизвестным. Незнакомец побил его и забрал сумку с документами и 41 тысячей рублей. Мужчина описал приметы злоумышленника, на розыск которого незамедлительно были ориентированы все наружные наряды полиции. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска по месту жительства. В ходе обыска стражи порядка обнаружили у него и похищенную сумку.Дознавателями отдела полиции № 1 в отношении ранее судимого за имущественные преступления мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Ведется расследование.