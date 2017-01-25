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25 января 2017, 18:05



Норильский клуб самодеятельной песни готовится отпраздновать свой 39-й день рождения.

Праздник состоится в городском Центре культуры в пятницу, 27 января. Норильчан ждет музыкальное шоу с участием бардов разных поколений. На сцену Малого зала ГЦК в 19.30 выйдут Юлия Лисичкина, Полина Зелина, Эдуард Стрелец, а также квартет КСП во главе с президентом клуба Олегом Марчуком. Поющих талнахцев представят дуэт «Черное золото», автор-исполнитель Владимир Иванов, Лариса Лешкова и ее ансамбль "Созвучие", Олег Цымбалистый, семейный дуэт Алексея и Натальи Газизовых. Барды поделятся своими песенными планами на 2017 год. Все желающие смогут приобрести записи выступлений КСП прошлых лет. Вход на концерт – по билетам, которые можно приобрести в кассе ГЦК.