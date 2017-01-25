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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
14:53 На этих выходных синоптики обещают пургу и 20-ти градусный мороз
14:52 Вице-президент «Норникеля» получил награду от Владимира Путина
17:53 В связи с проведением ремонтных работ в поликлинике на Талнахской, 76, 28 января прием специалистов вестись не будет.
17:53 В Публичной библиотеке пройдет мастер-класс швейцарского фотографа Беата Швайцера.
17:52 В репертуаре Заполярного театра драмы появятся два новых спектакля.
17:52 Норильчане побывали на юбилейных, XXV Международных Рождественских чтениях в Москве.
17:51 Участники «Студенческого десанта» сразились с полицейскими в мини-футбол.
17:51 С 1 февраля страховая часть пенсии будет увеличена на 5,4%.
17:51 Пересмотрен состав минимального набора потребительской корзины россиян.
12:53 В Норильск пришел очередной циклон.[все новости]
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