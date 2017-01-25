Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 января 2017, 18:05



В пятницу в городском Центре культуры вокальный ансамбль «Норильчаночка» отметит свое пятилетие.

С самого начала в ансамбле занимаются Эльвина Ахметшина и Анастасия Кольвах, к ним присоединились Марина Сивак, Екатерина Чернобрай и Софья Важева. На юбилейном творческом вечере эти юные исполнительницы, которым от 14 до 17 лет, исполнят народные песни, произведения советской эстрады и джазовые стилизации. Прозвучат и песни норильского композитора Бориса Вершинина, с которым руководитель коллектива встретилась на материке, получив «добро» мэтра на новые аранжировки. В концерте также примут участие известная ведущая из Кайеркана Наталья Чернявская и норильский музыкант, педагог и аранжировщик Рустам Шайхисламов. Концерт «Мы – единое целое!» начнется 19.00 в Большом зале ГЦК. Вход по пригласительным билетам. Этот ансамбль из своих учеников в 2012 году создала преподаватель вокального-хорового отделения Норильской детской музыкальной школы Елена Аношкина. Сама известная исполнительница, она отличилась на многих фестивалях и конкурсах, а недавно в качестве педагога была удостоена звания лауреата 3-й степени и специального приза международного фестиваля «Надежды Европы» в городе Сочи. Ансамбль «Норильчаночка» в номинации «Джазовый вокал» получил на этом творческом форуме награду 3-й степени.С самого начала в ансамбле занимаются Эльвина Ахметшина и Анастасия Кольвах, к ним присоединились Марина Сивак, Екатерина Чернобрай и Софья Важева. На юбилейном творческом вечере эти юные исполнительницы, которым от 14 до 17 лет, исполнят народные песни, произведения советской эстрады и джазовые стилизации. Прозвучат и песни норильского композитора Бориса Вершинина, с которым руководитель коллектива встретилась на материке, получив «добро» мэтра на новые аранжировки. В концерте также примут участие известная ведущая из Кайеркана Наталья Чернявская и норильский музыкант, педагог и аранжировщик Рустам Шайхисламов.Концерт «Мы – единое целое!» начнется 19.00 в Большом зале ГЦК. Вход по пригласительным билетам.