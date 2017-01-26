Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 января 2017, 12:53



В Норильск пришел очередной циклон.

Информация о состоянии улично-дорожной сети города, а также о движении транспорта по межрайонным маршрутам размещена на справке-автомат по номеру: 400-700. Управление ГО и ЧС Администрации города Норильска информирует, что с 19 часов 25 января в связи со значительным усилением ветра объявляется «Штормовое предупреждение». Местами ожидается небольшой снег, низовая метель, видимость менее 1000 м, ветер южный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, в горных районах порывы 25-30 м/с. Температура воздуха ночью -26…-31оС, днем -20…-25оС, в горных районах -15…-20оС.Информация о состоянии улично-дорожной сети города, а также о движении транспорта по межрайонным маршрутам размещена на справке-автомат по номеру: 400-700.