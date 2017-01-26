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26 января 2017, 17:51



Пересмотрен состав минимального набора потребительской корзины россиян.

Напомним, под потребительской корзиной в России подразумевается минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг. Последние устанавливаются в размере 50% относительно стоимости продуктового набора. Чиновники используют понятие «потребительская корзина» при расчете прожиточного минимума, а также при оценке продовольственной инфляции. Применять новые нормы для расчетов начнут с 1 января 2018 года. Последний раз минимальный набор продуктов питания обновлялся в начале 2013-го. В этом году состав потребительской корзины будет максимально приближен к меню, рекомендованному Минздравом. Предполагается, что в ней меньший объем займут крупы, макаронные изделия и картофель. Больше станет овощей, фруктов, молочных продуктов, рыбы, возрастет доля мяса. В случае если цены на продукты не изменятся, стоимость потребительской корзины возрастет на 18%, что в среднем по стране составит прирост почти в 140 тысяч рублей в год – 11 600 рублей в месяц.Напомним, под потребительской корзиной в России подразумевается минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг. Последние устанавливаются в размере 50% относительно стоимости продуктового набора. Чиновники используют понятие «потребительская корзина» при расчете прожиточного минимума, а также при оценке продовольственной инфляции. Применять новые нормы для расчетов начнут с 1 января 2018 года. Последний раз минимальный набор продуктов питания обновлялся в начале 2013-го.