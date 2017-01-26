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26 января 2017, 17:51



С 1 февраля страховая часть пенсии будет увеличена на 5,4%.

Инфляция в 2016 году, по данным Росстата, составила 5,4%, так что индексация обеспечит сохранение покупательной способности страховой пенсии неработающих пенсионеров. В результате в 2017 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости достигнет 13 620 рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 467 рублей. Величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%. Таким образом, с февраля произойдет повышение всех видов страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации по завершении трудовой деятельности. В бюджете Пенсионного фонда России расходы на индексацию страховых пенсий предусмотрены в бюджете в размере почти 230 миллиардов рублей. В целом в 2017 году на выплату страховых пенсий в бюджет ПФР заложено 6,4 триллиона рублей. С 1 апреля также пройдет индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. В августе произойдет традиционный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров. Минимальный уровень пенсионного обеспечения должен быть не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если размер пенсии вкупе с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, ему будет установлена социальная доплата. Такое решение принято исходя из роста потребительских цен за 2016 год. Изменения коснутся более чем 31,4 миллиона неработающих пенсионеров. Размер индивидуального пенсионного коэффициента, с учетом которого назначаются страховые пенсии, составит 78,28 рубля (ранее - 74,27 рубля). Вместе со страховой пенсией на 5,4% будет проиндексирована фиксированная выплата к ней, она составит 4805,11 рубля.Инфляция в 2016 году, по данным Росстата, составила 5,4%, так что индексация обеспечит сохранение покупательной способности страховой пенсии неработающих пенсионеров. В результате в 2017 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости достигнет 13 620 рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 467 рублей. Величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%. Таким образом, с февраля произойдет повышение всех видов страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации по завершении трудовой деятельности.В бюджете Пенсионного фонда России расходы на индексацию страховых пенсий предусмотрены в бюджете в размере почти 230 миллиардов рублей. В целом в 2017 году на выплату страховых пенсий в бюджет ПФР заложено 6,4 триллиона рублей.С 1 апреля также пройдет индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. В августе произойдет традиционный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров. Минимальный уровень пенсионного обеспечения должен быть не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если размер пенсии вкупе с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, ему будет установлена социальная доплата.