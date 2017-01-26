Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
26 января 2017, 17:51

С 1 февраля страховая часть пенсии будет увеличена на 5,4%.

Такое решение принято исходя из роста потребительских цен за 2016 год. Изменения коснутся более чем 31,4 миллиона неработающих пенсионеров. Размер индивидуального пенсионного коэффициента, с учетом которого назначаются страховые пенсии, составит 78,28 рубля (ранее - 74,27 рубля). Вместе со страховой пенсией на 5,4% будет проиндексирована фиксированная выплата к ней, она составит 4805,11 рубля.
Инфляция в 2016 году, по данным Росстата, составила 5,4%, так что индексация обеспечит сохранение покупательной способности страховой пенсии неработающих пенсионеров. В результате в 2017 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости достигнет 13 620 рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 467 рублей. Величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%. Таким образом, с февраля произойдет повышение всех видов страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации по завершении трудовой деятельности.
В бюджете Пенсионного фонда России расходы на индексацию страховых пенсий предусмотрены в бюджете в размере почти 230 миллиардов рублей. В целом в 2017 году на выплату страховых пенсий в бюджет ПФР заложено 6,4 триллиона рублей.
С 1 апреля также пройдет индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. В августе произойдет традиционный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров. Минимальный уровень пенсионного обеспечения должен быть не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если размер пенсии вкупе с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, ему будет установлена социальная доплата.

    Список новостей

 27 января 2017 
14:53   На этих выходных синоптики обещают пургу и 20-ти градусный мороз 14:52   Вице-президент «Норникеля» получил награду от Владимира Путина

 26 января 2017 
17:53   В связи с проведением ремонтных работ в поликлинике на Талнахской, 76, 28 января прием специалистов вестись не будет. 17:53   В Публичной библиотеке пройдет мастер-класс швейцарского фотографа Беата Швайцера.
17:52   В репертуаре Заполярного театра драмы появятся два новых спектакля. 17:52   Норильчане побывали на юбилейных, XXV Международных Рождественских чтениях в Москве.
17:51   Участники «Студенческого десанта» сразились с полицейскими в мини-футбол. 17:51   С 1 февраля страховая часть пенсии будет увеличена на 5,4%.
17:51   Пересмотрен состав минимального набора потребительской корзины россиян. 12:53   В Норильск пришел очередной циклон.

 25 января 2017 
18:05   В пятницу в городском Центре культуры вокальный ансамбль «Норильчаночка» отметит свое пятилетие. 18:05   Норильский клуб самодеятельной песни готовится отпраздновать свой 39-й день рождения.
18:04   Норильские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж. 18:04   УПРиУ проводит набор на двухдневные курсы повышения квалификации.
18:03   Норильчанин Максим Цымбал вошел в состав юниорской сборной страны по карате. 18:03   В Норильске прошел муниципальный этап конкурса «Учитель года – 2017».
18:02   Вступили в силу изменения в правилах перевозки скоропортящихся продуктов. 18:02   1 февраля стартует первая волна продаж авиабилетов на лето 2017 года на рейсы авиакомпании «Нордстар».

 23 января 2017 
17:45   Публичная библиотека приглашает желающих принять участие в круглом столе, посвященном творчеству Александра Солженицына. 14:58   За минувшие выходные норильчане набирали номер «неотложки» более тысячи раз, а в трех произошедших в городе пожарах пострадавших не было.
14:58   Норильская молодежь на один вечер составила отряд добровольной дружины. 14:57   Судьба сломавшейся в Кайеркане елки еще решается.
14:57   Почта России доставила подарки детям из детских домов. 14:56   Для 42 юных норильских пловцов в Волгограде прошли зимние тренировочные сборы.
14:56   Охрану Енисея поручили войскам Росгвардии.

 20 января 2017 
12:21   Ветреная погода в Норильске сохранится еще три дня – сообщили сегодня в Таймырском центре по гидрометеорологии.

 19 января 2017 
18:08   В Норильске работает съемочная группа датской телекомпании. 18:06   Благотворительный фонд «Социальных программ «Территория добра» отметил свой девятый день рождения.
18:04   Норильские полицейские в январе изъяли из незаконного оборота более 1800 бутылок алкоголя 18:02   В России с 1 марта 2017 года начнут действовать государственные стандарты, регламентирующие строительство снежных горок.
17:53   Во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня, в городе дежурили усиленные наряды полиции и казачество. 17:49   В рамках V Лаборатории современной драматургии "Полярка", посвященной теме "Русское зарубежье - возвращение на Родину", театр впервые откроет книжную лавку.
17:47   Хор «Вдохновение», которому в марте этого года исполнится 12 лет, приглашает в свои ряды поющих норильчан.

 18 января 2017 
18:14   Вопрос о подготовке к 350-летнему юбилею столицы Таймыра рассмотрели в Правительстве Красноярского края.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх