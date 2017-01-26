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26 января 2017, 17:51



Участники «Студенческого десанта» сразились с полицейскими в мини-футбол.

Перед игрой к соперникам обратился начальник отдела по работе с личным составом норильского ОМВД Дмитрий Кадач. Он поблагодарил старшеклассников за активное участие в акции, в рамках которой полицейские вместе со школьниками провели сразу пять мероприятий, и предложил завершить работу ярким сражением на поле. Игра прошла в хорошем темпе, однако будущим юристам не удалось одолеть команду действующих стражей порядка. Полицейские одержали победу со счетом 5:0. Десятиклассники пообещали взять реванш в следующем году и поблагодарили сотрудников ОМВД за интересную игру и познавательные встречи. Товарищеский матч прошел между учениками юридических классов школы № 14 и сборной стражей порядка, представлявших подразделения уголовного розыска, патрульно-постовой службы и Госавтоинспекции. К коллегам присоединились и ветераны норильской полиции.Перед игрой к соперникам обратился начальник отдела по работе с личным составом норильского ОМВД Дмитрий Кадач. Он поблагодарил старшеклассников за активное участие в акции, в рамках которой полицейские вместе со школьниками провели сразу пять мероприятий, и предложил завершить работу ярким сражением на поле.Игра прошла в хорошем темпе, однако будущим юристам не удалось одолеть команду действующих стражей порядка. Полицейские одержали победу со счетом 5:0. Десятиклассники пообещали взять реванш в следующем году и поблагодарили сотрудников ОМВД за интересную игру и познавательные встречи.