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26 января 2017, 17:52



Норильчане побывали на юбилейных, XXV Международных Рождественских чтениях в Москве.

Норильска и Таймыр на форуме представляла делегация из 12 человек во главе с епископом Агафангелом. В ее состав вошли священники, руководители и сотрудники епархиальных отделов, директор и преподаватели воскресной школы, руководитель местного сестричества милосердия. Чтения проходили с 25 по 27 января в Кремлевском дворце. Тема грандиозного образовательного форума - «1917-2017: уроки столетия». Церковно-общественный форум стал площадкой для обсуждения современных проблем, в дискуссиях приняли участие деятели культуры, искусства, представители общественных, церковных и научных организаций. Участники проекта проанализировали текущие события с точки зрения истории и опыта поколений. В работе приняли участие более 15 тысяч человек из России, ближнего зарубежья, а также Греции, Великобритании, Германии, Канады, США, Франции и Швейцарии.Норильска и Таймыр на форуме представляла делегация из 12 человек во главе с епископом Агафангелом. В ее состав вошли священники, руководители и сотрудники епархиальных отделов, директор и преподаватели воскресной школы, руководитель местного сестричества милосердия.