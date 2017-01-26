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26 января 2017, 17:52



В репертуаре Заполярного театра драмы появятся два новых спектакля.

Премьеры состоятся уже в апреле – перед этим молодые режиссеры из Санкт-Петербурга, которые вместе учились и сделали несколько совместных работ в питерском Большом драматическом театре имени Товстоногова, приедут в Норильск «подправить» и закончить свои экспериментальные постановки. Такое решение приняли зрители и администрация театра в последний день проведения Лаборатории современной драматургии «Планерка». В репертуар нашей «маяковки» войдут спектакли для малой сцены – «Дорога в новую квартиру» по рассказу Сергея Довлатова (режиссер - Андрей Гончаров) и «Блюз 116-го маршрута» по Василию Аксенову, в постановке Николая Русского. Оба спектакля очень атмосферны, музыкальны, лиричны, в каждом присутствует юмор и легкая ностальгия по «ускользающей Родине».Премьеры состоятся уже в апреле – перед этим молодые режиссеры из Санкт-Петербурга, которые вместе учились и сделали несколько совместных работ в питерском Большом драматическом театре имени Товстоногова, приедут в Норильск «подправить» и закончить свои экспериментальные постановки.