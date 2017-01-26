Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 января 2017, 17:53



В Публичной библиотеке пройдет мастер-класс швейцарского фотографа Беата Швайцера.

Мастер-класс, на который приглашаются все желающие, состоится 8 февраля в 18.30 в Публичной библиотеке (Ленинский пр. 20а). Лауреат национальной швейцарской премии 2016 года интересуется российским Севером и Сибирью,- именно им были посвящены два его последних крупных проекта. В 2014-2015 годах его выставка «Диксон. Граница льда» была с успехом показана в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и других городах России. Сейчас Швайцер работает над последней частью своей «северной» трилогии, которую планирует отснять в Норильске. С 1 по 15 февраля фотограф будет прогуливаться по окрестностям нашего города, знакомиться с интересными людьми, осматривать достопримечательности. Итогом визита в наш город трех выставочных проектов станет книга, в которую войдут впечатления швейцарца, полученные на русском Севере.Мастер-класс, на который приглашаются все желающие, состоится 8 февраля в 18.30 в Публичной библиотеке (Ленинский пр. 20а).