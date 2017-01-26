Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
26 января 2017, 17:53

В связи с проведением ремонтных работ в поликлинике на Талнахской, 76, 28 января прием специалистов вестись не будет.

При необходимости попасть на прием можно будет в поликлинике на Солнечном проезде, 7а.
Часы работы специалистов: хирург – с 10.00 до 15.00, терапевт, терапевт на вызовах, выдача больничных листов, диспетчер, справочная, процедурный кабинет – с 9.00 до 15.00.
Телефоны для вызова специалиста: 46-64-51, 46-57-39.

    Список новостей

 27 января 2017 
14:53   На этих выходных синоптики обещают пургу и 20-ти градусный мороз 14:52   Вице-президент «Норникеля» получил награду от Владимира Путина

 26 января 2017 
17:53   В связи с проведением ремонтных работ в поликлинике на Талнахской, 76, 28 января прием специалистов вестись не будет. 17:53   В Публичной библиотеке пройдет мастер-класс швейцарского фотографа Беата Швайцера.
17:52   В репертуаре Заполярного театра драмы появятся два новых спектакля. 17:52   Норильчане побывали на юбилейных, XXV Международных Рождественских чтениях в Москве.
17:51   Участники «Студенческого десанта» сразились с полицейскими в мини-футбол. 17:51   С 1 февраля страховая часть пенсии будет увеличена на 5,4%.
17:51   Пересмотрен состав минимального набора потребительской корзины россиян. 12:53   В Норильск пришел очередной циклон.

 25 января 2017 
18:05   В пятницу в городском Центре культуры вокальный ансамбль «Норильчаночка» отметит свое пятилетие. 18:05   Норильский клуб самодеятельной песни готовится отпраздновать свой 39-й день рождения.
18:04   Норильские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж. 18:04   УПРиУ проводит набор на двухдневные курсы повышения квалификации.
18:03   Норильчанин Максим Цымбал вошел в состав юниорской сборной страны по карате. 18:03   В Норильске прошел муниципальный этап конкурса «Учитель года – 2017».
18:02   Вступили в силу изменения в правилах перевозки скоропортящихся продуктов. 18:02   1 февраля стартует первая волна продаж авиабилетов на лето 2017 года на рейсы авиакомпании «Нордстар».

 23 января 2017 
17:45   Публичная библиотека приглашает желающих принять участие в круглом столе, посвященном творчеству Александра Солженицына. 14:58   За минувшие выходные норильчане набирали номер «неотложки» более тысячи раз, а в трех произошедших в городе пожарах пострадавших не было.
14:58   Норильская молодежь на один вечер составила отряд добровольной дружины. 14:57   Судьба сломавшейся в Кайеркане елки еще решается.
14:57   Почта России доставила подарки детям из детских домов. 14:56   Для 42 юных норильских пловцов в Волгограде прошли зимние тренировочные сборы.
14:56   Охрану Енисея поручили войскам Росгвардии.

 20 января 2017 
12:21   Ветреная погода в Норильске сохранится еще три дня – сообщили сегодня в Таймырском центре по гидрометеорологии.

 19 января 2017 
18:08   В Норильске работает съемочная группа датской телекомпании. 18:06   Благотворительный фонд «Социальных программ «Территория добра» отметил свой девятый день рождения.
18:04   Норильские полицейские в январе изъяли из незаконного оборота более 1800 бутылок алкоголя 18:02   В России с 1 марта 2017 года начнут действовать государственные стандарты, регламентирующие строительство снежных горок.
17:53   Во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня, в городе дежурили усиленные наряды полиции и казачество. 17:49   В рамках V Лаборатории современной драматургии "Полярка", посвященной теме "Русское зарубежье - возвращение на Родину", театр впервые откроет книжную лавку.
17:47   Хор «Вдохновение», которому в марте этого года исполнится 12 лет, приглашает в свои ряды поющих норильчан.

 18 января 2017 
18:14   Вопрос о подготовке к 350-летнему юбилею столицы Таймыра рассмотрели в Правительстве Красноярского края.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх