Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 января 2017, 17:53



В связи с проведением ремонтных работ в поликлинике на Талнахской, 76, 28 января прием специалистов вестись не будет.

Часы работы специалистов: хирург – с 10.00 до 15.00, терапевт, терапевт на вызовах, выдача больничных листов, диспетчер, справочная, процедурный кабинет – с 9.00 до 15.00. Телефоны для вызова специалиста: 46-64-51, 46-57-39. При необходимости попасть на прием можно будет в поликлинике на Солнечном проезде, 7а.Часы работы специалистов: хирург – с 10.00 до 15.00, терапевт, терапевт на вызовах, выдача больничных листов, диспетчер, справочная, процедурный кабинет – с 9.00 до 15.00.Телефоны для вызова специалиста: 46-64-51, 46-57-39.