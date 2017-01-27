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27 января 2017

14:53 На этих выходных синоптики обещают пургу и 20-ти градусный мороз

14:52 Вице-президент «Норникеля» получил награду от Владимира Путина

17:53 В связи с проведением ремонтных работ в поликлинике на Талнахской, 76, 28 января прием специалистов вестись не будет.

17:53 В Публичной библиотеке пройдет мастер-класс швейцарского фотографа Беата Швайцера.

17:52 В репертуаре Заполярного театра драмы появятся два новых спектакля.

17:52 Норильчане побывали на юбилейных, XXV Международных Рождественских чтениях в Москве.

17:51 Участники «Студенческого десанта» сразились с полицейскими в мини-футбол.

17:51 С 1 февраля страховая часть пенсии будет увеличена на 5,4%.

17:51 Пересмотрен состав минимального набора потребительской корзины россиян.

12:53 В Норильск пришел очередной циклон.