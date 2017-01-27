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27 января 2017, 14:53



На этих выходных синоптики обещают пургу и 20-ти градусный мороз

Видимость на дорогах менее одного километра, автодорога Норильск-Кайеркан-Алыкель закрыта для всех видов автотранспорта. Второй день для школьников с 1 по 11 классы объявляется актировка. Штормовое предупреждение в Норильске было объявлено вечером 25 января. Сейчас столбик термометра находится на отметке -20 градусов, скорость порывов южного ветра достигает 20-ти метров в секунду, в горных районах до 30. В ближайшие два дня картина не изменится - сообщили корреспонденту «Заполярной правды» в Таймырском центре по гидрометеорологии.Видимость на дорогах менее одного километра, автодорога Норильск-Кайеркан-Алыкель закрыта для всех видов автотранспорта. Второй день для школьников с 1 по 11 классы объявляется актировка.