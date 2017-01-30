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30 января 2017, 16:36



«Нордстар» готов к перевозке пассажиров в период реконструкции ВПП аэропорта «Норильск».

В совещании, помимо представителей авиакомпании NordStar, приняли участие министр транспорта Красноярского края, начальник Управления регулирования перевозок Федерального агентства воздушного транспорта, руководство Красноярского МТУ Росавиации, глава города Норильска Олег Курилов, а также представители авиакомпаний совместной группировки флота, базовых аэропортов. По итогам совещания все участники процесса подтвердили полную готовность к перевозке норильчан в период реконструкции ВПП. Авиакомпании совместной группировки флота подтвердили договоренности о предоставлении самолетов для выполнения полетов и резервирования программы перевозки. Таким образом, расписание, ранее представленное авиакомпанией NordStar, было окончательно утверждено на период реконструкции ВПП с 1 июня по 16 сентября. Принимая во внимание особую социальную значимость, все рейсы, вылетающие из Норильска или в Норильск, будут обеспечиваться приоритетным обслуживанием в базовых аэропортах программы перевозок: в Норильске, Сургуте, Красноярске. Следующим значимым этапом подготовки к авиаперевозкам в летний период станет открытие первой волны продажи билетов 1 февраля. В Красноярском отделении Росавиации, являющемся координатором программы перевозок из Норильска с 1 июня по 16 сентября 2017 года, состоялось итоговое совещание по готовности авиапредприятий Красноярского края, задействованных в авиаперевозках в период реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Норильск».В совещании, помимо представителей авиакомпании NordStar, приняли участие министр транспорта Красноярского края, начальник Управления регулирования перевозок Федерального агентства воздушного транспорта, руководство Красноярского МТУ Росавиации, глава города Норильска Олег Курилов, а также представители авиакомпаний совместной группировки флота, базовых аэропортов.По итогам совещания все участники процесса подтвердили полную готовность к перевозке норильчан в период реконструкции ВПП. Авиакомпании совместной группировки флота подтвердили договоренности о предоставлении самолетов для выполнения полетов и резервирования программы перевозки. Таким образом, расписание, ранее представленное авиакомпанией NordStar, было окончательно утверждено на период реконструкции ВПП с 1 июня по 16 сентября.Принимая во внимание особую социальную значимость, все рейсы, вылетающие из Норильска или в Норильск, будут обеспечиваться приоритетным обслуживанием в базовых аэропортах программы перевозок: в Норильске, Сургуте, Красноярске.Следующим значимым этапом подготовки к авиаперевозкам в летний период станет открытие первой волны продажи билетов 1 февраля.