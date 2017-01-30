Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 января 2017, 16:37



Услуги МВД России можно получить на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Ввиду социальной значимости государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости, срок подготовки справки по заявлениям, поданным через ЕПГУ, в Главном управлении МВД России по Красноярскому краю составляет пять-семь дней с момента получения результатов проверки, вместо установленного административным регламентом МВД РФ 30-дневного срока. Порядок регистрации на портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru) подробно описан на сайте. Наличие подтвержденной учетной записи позволяет получить доступ ко всем электронным услугам органов власти. Есть три основных способа подтверждения личности: обратиться лично в центр обслуживания; получить код подтверждения личности по почте; получить средства усиленной квалифицированной электронной подписи или универсальную электронную карту (УЭК). При выборе способа подтверждения «Обратиться лично» на странице будут отображены ближайшие к пользователю центры обслуживания. Местонахождение пользователя определяется автоматически. В Норильске такой центр находится в МФЦ, который расположен по адресу: Норильск, ул. Нансена, 69 (автовокзал), 2-й этаж. Телефоны для справок: 22-35-55, 22-35-72. Часы работы: понедельник-пятница - с 10.00 до 20.00, суббота - с 10.00 до 18.00. О готовности справки, времени ее получения заявителю в личный кабинет ЕПГУ, в раздел «мои заявки» направляется уведомление. Личное присутствие заявителя необходимо только для получения справки. При регистрации на сайте государственных услуг удается значительно сократить временные затраты, при этом не требуется предоставлять документы, имеющиеся в распоряжении государственных органов, а госуслугу можно получить из любой точки страны через интернет в удобное время, как и информацию о ходе ее предоставления.Ввиду социальной значимости государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости, срок подготовки справки по заявлениям, поданным через ЕПГУ, в Главном управлении МВД России по Красноярскому краю составляет пять-семь дней с момента получения результатов проверки, вместо установленного административным регламентом МВД РФ 30-дневного срока.Порядок регистрации на портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru) подробно описан на сайте. Наличие подтвержденной учетной записи позволяет получить доступ ко всем электронным услугам органов власти.Есть три основных способа подтверждения личности: обратиться лично в центр обслуживания; получить код подтверждения личности по почте; получить средства усиленной квалифицированной электронной подписи или универсальную электронную карту (УЭК). При выборе способа подтверждения «Обратиться лично» на странице будут отображены ближайшие к пользователю центры обслуживания. Местонахождение пользователя определяется автоматически.В Норильске такой центр находится в МФЦ, который расположен по адресу: Норильск, ул. Нансена, 69 (автовокзал), 2-й этаж. Телефоны для справок: 22-35-55, 22-35-72. Часы работы: понедельник-пятница - с 10.00 до 20.00, суббота - с 10.00 до 18.00.О готовности справки, времени ее получения заявителю в личный кабинет ЕПГУ, в раздел «мои заявки» направляется уведомление. Личное присутствие заявителя необходимо только для получения справки.