Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
30 января 2017, 16:37

Услуги МВД России можно получить на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

При регистрации на сайте государственных услуг удается значительно сократить временные затраты, при этом не требуется предоставлять документы, имеющиеся в распоряжении государственных органов, а госуслугу можно получить из любой точки страны через интернет в удобное время, как и информацию о ходе ее предоставления.
Ввиду социальной значимости государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости, срок подготовки справки по заявлениям, поданным через ЕПГУ, в Главном управлении МВД России по Красноярскому краю составляет пять-семь дней с момента получения результатов проверки, вместо установленного административным регламентом МВД РФ 30-дневного срока.
Порядок регистрации на портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru) подробно описан на сайте. Наличие подтвержденной учетной записи позволяет получить доступ ко всем электронным услугам органов власти.
Есть три основных способа подтверждения личности: обратиться лично в центр обслуживания; получить код подтверждения личности по почте; получить средства усиленной квалифицированной электронной подписи или универсальную электронную карту (УЭК). При выборе способа подтверждения «Обратиться лично» на странице будут отображены ближайшие к пользователю центры обслуживания. Местонахождение пользователя определяется автоматически.
В Норильске такой центр находится в МФЦ, который расположен по адресу: Норильск, ул. Нансена, 69 (автовокзал), 2-й этаж. Телефоны для справок: 22-35-55, 22-35-72. Часы работы: понедельник-пятница - с 10.00 до 20.00, суббота - с 10.00 до 18.00.
О готовности справки, времени ее получения заявителю в личный кабинет ЕПГУ, в раздел «мои заявки» направляется уведомление. Личное присутствие заявителя необходимо только для получения справки.

    Список новостей

 30 января 2017 
16:41   Вниманию жителей муниципального образования город Норильск! 16:38   За минувшую неделю врачи «скорой» зафиксировали 1272 вызова, на пульт диспетчера пожарной охраны поступило три вызова.
16:38   Циклон, захвативший Норильск, задержится на территории еще несколько дней. 16:38   Заповедники Таймыра присоединились к акции «Всероссийский заповедный урок».
16:38   Норильские боксеры выступили на первенстве Красноярского края среди юношей 2003-2004 годов рождения. 16:37   Полиция разыскивает подозреваемого в совершении тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего.
16:37   Услуги МВД России можно получить на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 16:36   «Нордстар» готов к перевозке пассажиров в период реконструкции ВПП аэропорта «Норильск».

 27 января 2017 
14:53   На этих выходных синоптики обещают пургу и 20-ти градусный мороз 14:52   Вице-президент «Норникеля» получил награду от Владимира Путина

 26 января 2017 
17:53   В связи с проведением ремонтных работ в поликлинике на Талнахской, 76, 28 января прием специалистов вестись не будет. 17:53   В Публичной библиотеке пройдет мастер-класс швейцарского фотографа Беата Швайцера.
17:52   В репертуаре Заполярного театра драмы появятся два новых спектакля. 17:52   Норильчане побывали на юбилейных, XXV Международных Рождественских чтениях в Москве.
17:51   Участники «Студенческого десанта» сразились с полицейскими в мини-футбол. 17:51   С 1 февраля страховая часть пенсии будет увеличена на 5,4%.
17:51   Пересмотрен состав минимального набора потребительской корзины россиян. 12:53   В Норильск пришел очередной циклон.

 25 января 2017 
18:05   В пятницу в городском Центре культуры вокальный ансамбль «Норильчаночка» отметит свое пятилетие. 18:05   Норильский клуб самодеятельной песни готовится отпраздновать свой 39-й день рождения.
18:04   Норильские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж. 18:04   УПРиУ проводит набор на двухдневные курсы повышения квалификации.
18:03   Норильчанин Максим Цымбал вошел в состав юниорской сборной страны по карате. 18:03   В Норильске прошел муниципальный этап конкурса «Учитель года – 2017».
18:02   Вступили в силу изменения в правилах перевозки скоропортящихся продуктов. 18:02   1 февраля стартует первая волна продаж авиабилетов на лето 2017 года на рейсы авиакомпании «Нордстар».

 23 января 2017 
17:45   Публичная библиотека приглашает желающих принять участие в круглом столе, посвященном творчеству Александра Солженицына. 14:58   За минувшие выходные норильчане набирали номер «неотложки» более тысячи раз, а в трех произошедших в городе пожарах пострадавших не было.
14:58   Норильская молодежь на один вечер составила отряд добровольной дружины. 14:57   Судьба сломавшейся в Кайеркане елки еще решается.
14:57   Почта России доставила подарки детям из детских домов. 14:56   Для 42 юных норильских пловцов в Волгограде прошли зимние тренировочные сборы.
14:56   Охрану Енисея поручили войскам Росгвардии.

 20 января 2017 
12:21   Ветреная погода в Норильске сохранится еще три дня – сообщили сегодня в Таймырском центре по гидрометеорологии.

 19 января 2017 
18:08   В Норильске работает съемочная группа датской телекомпании.




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